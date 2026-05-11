Kako da znate da je jaje sveže bez razbijanja ljuske? Trik naših baka rešava misteriju u sekundi (VIDEO)

Ne morate da nagađate ili mućkate, ovaj jednostavan eksperiment će vam tačno pokazati koliko su jaja stara

Da li ste ikada razbili jaje i tek onda, po neprijatnom mirisu, shvatili da je pokvareno?

Da biste izbegli ovu noćnu moru svake domaćice, postoji jedan stari, provereni trik koji rešava misteriju za samo nekoliko sekundi.

Evo kako izgleda ovaj jednostavan eksperiment i kako da protumačite rezultate. Sve što vam treba je malo vode i staklena činija. Pogledajte kako da na osnovu toga, da li jaje pliva ili tone, tačno odredite koliko je staro.

- Ajde da uradimo jedan eksperiment pa da vidimo kako su naši stari znali koja su jaja sveža, a koja nisu. U staklenu činiju sipati vodu, pa spustiti nekoliko jaja razne starosti - objasnio je u svom video-zapisu tiktoker pod nikom "bluecowlist".



Jaja koja budu ležala na dnu činije, najsvežija su.

- Jaja koja stoje vertikalno na dnu činije imaju 2-3 dana. Jaja koja plivaju sredinom činije, sa vrhom na gore, stara su nekoliko dana, a jaja koja plivaju po površini vode, veoma su stara i pokvarena. U našem eksperimentu imali smo jaja koja su pokvarena i jaja koja su sveža, odnosno snesena istog dana - dodao je.

