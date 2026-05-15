SUTRA NEMOJTE DA SE ŠIŠATE: Vernici obeležavaju važan praznik, a ovaj običaj se uvek poštuje

Izvor: Pink.rs/Ona.rs

SPC i njeni vernici se svake godine 16. maja sećaju Svetih mučenika Timoteja i Mavre. Sudbina Svetih mučenika Timoteja i Mavre vezuje se za period progona hrišćana u vreme cara Dioklecijana. Prema predanju, svega dvadeset dana nakon venčanja, supružnici su izvedeni pred sud zbog svoje vere.

Timotej, koji je bio crkveni starešina u svom mestu, na pitanje namesnika odgovorio je jednostavno: „Hrišćanin sam i otac crkve Božje.“ Na pretnje mučenjem i prizor oruđa za kažnjavanje, ostao je nepokolebljiv, govoreći da vidi „anđele Božje koji ga osnažuju“.

Kazne su bile surove – prema predanju, Timoteju su nanete teške telesne povrede, dok je njegova supruga Mavra, nakon početnog straha, takođe javno ispovedila veru. Usledile su dodatne muke, a oboje su, prema crkvenom predanju, na kraju razapeti jedno naspram drugog.

Uprkos stradanju, ostali su verni svojoj veri i međusobnoj podršci do poslednjeg trenutka, kada su, deset dana nakon raspeća, preminuli.

Narodno verovanje i običaj

U narodu je ostalo verovanje da se na dan ovih svetitelja ne bi trebalo šišati kosa.

Smatra se da ovaj običaj donosi zaštitu ljubavi i olakšava pronalazak srodne duše ili očuvanje postojeće veze. Ovaj običaj su, prema predanju, poštovali i muškarci i žene.

RHMZ IZDAO NOVO UPOZORENJE: Vreme za vikend se nikom neće svideti, evo kad nas očekuju NEPOGODE

Autor: Marija Radić

