REVOLUCIONARNO OTKRIĆE U NAŠEM KOMŠILUKU: Moćni teleskop otkrio kosmički masakr blizu Zemlje u kom je zbrisan čitav sistem meseca!

Najnoviji podaci sa moćnog svemirskog teleskopa Džejms Veb otkrili su revolucionarne dokaze iz rane istorije našeg solarnog sistema koji potpuno menjaju dosadašnja naučna saznanja. Naučnici su utvrdili da je relativno blizu Zemlje, u našem kosmičkom susedstvu oko planete Neptun, nekada postojao sistem meseca koji je potpuno zbrisan i uništen u brutalnom sudaru, prenosi američki CNN.

Jedini objekat koji je uspeo da preživi ovo surovo kosmičko uništenje i ostane potpuno netaknut jeste Neptunov treći po veličini mesec, Nereida.

Detalji svemirske katastrofe

Za razliku od ostalih džinovskih planeta poput Jupitera i Saturna, koji imaju uređene satelite, Neptunom vlada potpuni haos. Glavni krivac za to je Triton, najveći Neptunov mesec, koji se kreće u suprotnom smeru od rotacije planete.

Naučnici sa Kalifornijskog tehnološkog instituta (Caltech) ističu da je Triton zapravo uleteo sa ivice solarnog sistema pre više od 4 milijarde godina. Svojom brutalnom gravitacijom, ovaj džinovski objekat je izazvao lančane sudare i bukvalno samleo originalne Neptunove mesece. Današnji unutrašnji sateliti ove planete zapravo su samo gomile preostalog kamenog šuta i ruševina iz tog vremena.

Nereida srušila stare teorije

Dugo se verovalo da je i tajanstveni mesec Nereida takođe spoljni svemirski otpad, ali su najnoviji infracrveni snimci teleskopa Džejms Veb srušili tu teoriju. Podaci pokazuju da je Nereida prebogata vodom i ugljen-dioksidom, što dokazuje da njena kompozicija odgovara regularnim mesecima, te da je nastala oko Neptuna pre nego što je katastrofa počela.

Kompjuterske simulacije su potvrdile da je tokom ove kosmičke invazije Nereida pukom srećom izbačena u daleku i ekstremno čudnu orbitu, što ju je spasilo od potpunog uništenja. Nereida je preživela, ali je odbačena toliko daleko da joj treba čak 360 zemaljskih dana da napravi samo jedan krug oko matične planete.

Ovo otkriće otvara potpuno novo poglavlje u proučavanju formiranja satelita oko ledenih džinova, a naučnici se nadaju da će buduće misije ka rubu solarnog sistema doneti još detaljnije podatke o ovoj kosmičkoj misteriji.

Autor: D.S.