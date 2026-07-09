Smrtonosan virus se širi u našem komšiluku: Čak 446 zaraženih među kojima je najviše dece

U Bugarskoj je 446 osoba zaraženo malim boginjama, uključujući 368 dece, pokazuju najnoviji podaci koje je objavilo Ministarstvo zdravlja te zemlje, prenosi danas portal Novinite.

Slučajevi morbila registrovani su u 11 oblasti, a najveći broj obolelih zabeležen je u oblastima Vraca gde je registrovano preko 220 zaraženih, kao i Plevenu i Loveču, navodi se u podacima objavljenim na sajtu Ministarstva.

Oboleli su takođe prijavljeni u oblastima Montana, gradu Sofiji i okolini, zatim Varni, Ruseu, kao i Vidinu, Perniku i Trgovištu.

Od ukupnog broja obolelih, 228 osoba nije vakcinisano protiv ove bolesti zbog uzrasta ili drugih razloga, dok je za 37 osoba status imunizacije nepoznat. Od početka širenja morbila u zemlji, primenjeno je 48.826 doza vakcine protiv malih boginja, zauški i rubeole.

Male boginje su zarazno oboljenje za koje je u zemlji propisana obavezna imunizacija, navodi portal. Vakcinacija se sprovodi sa 13 meseci života i po navršenoj 12. godini, a vakcina je besplatna.

U 2022. godini, broj slučajeva malih boginja u svetu porastao je 18 odsto, a broj smrtnih slučajeva 43 odsto u odnosu na 2021. godinu. Podaci su izvedeni na osnovu procene da je bilo devet miliona slučajeva malih boginja i 136.000 smrtnih ishoda, uglavnom među decom.

SZO naglašava da je prošle godine u Evropi zabeležen alarmantan porast broja zaraženih malim boginjama od 30 puta. U Evropi je u 2023. godini zabeleženo više od 30.000 slučajeva malih boginja

Uobičajeni simptomi morbila su: visoka temperatura, bolne, crvene i suzne oči, kašalj i kijanje, opšta malaksalost, u ustima se mogu pojaviti male bele tačke, crveni ili smeđi osip na koži, koji obično ne svrbi i pojavljuje se posle početnih simptoma.

Autor: A.A.