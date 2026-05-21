Baba Vanga je govorila da OVE GREŠKE 'teraju' pare iz kuće: Postoji jedno POSEBNO MESTO

Priče o tajnama blagostanja i načinima na koje ljudi pokušavaju da privuku sreću i novac oduvek bude radoznalost.

Upravo zbog toga i danas veliku pažnju privlače saveti koji se pripisuju čuvenoj bugarskoj mističarki Baba Vangi, o kojima se govori i decenijama nakon njene smrti.

Pored poznatih “predviđanja” o kojima se i dalje raspravlja, iza Baba Vange je ostao niz saveta za svakodnevni život, usmerenih na uređenje doma, navika i misli kako bi se, prema verovanju njenih sledbenika, privukli sreća i finansijsko blagostanje.

Prema učenjima, koja joj se pripisuju, dom nije samo mesto u kojem živimo, već prostor koji “pamti“ energiju ukućana.

Poštovaoci Babe Vange prenose da je smatrala kako nered, prljavština i polomljene stvari mogu da blokiraju protok pozitivne energije, a samim tim novca i sreće.

Zato je, prema verovanjima, insistirala na redovnom čišćenju doma, provetravanju prostorija, uklanjanju oštećenih i nepotrebnih stvari, urednom držanju mesta gde se čuva novac.

Jedan od poznatijih običaja, koji se povezuje s njenim učenjima, jeste postavljanje ukrštenih grančica zove iznad ulaznih vrata, kao zaštite od negativne energije.

Baba Vanga je, prenose njeni sledbenici, pridavala veliki značaj hlebu, koji je smatrala simbolom obilja.

Bacanje hleba videla je kao loš znak, dok je deljenje hrane sa pticama ili životinjama predstavljalo čin zahvalnosti i održavanja životne ravnoteže.

"Kutak za bogatstvo"

Baba Vanga je, prema verovanjima, smatrala da odnos prema novcu mnogo govori o čovekovoj unutrašnjoj disciplini. Savetovala je da novčanice uvek budu uredno složene, a ne zgužvane.

Poklanjanje praznog novčanika smatrala je lošim znakom, pa je preporučivala da se u njega stavi makar jedna novčanica ili kovanica, navode njeni sledbenici.

Takođe je verovala da novac ne treba pozajmljivati uveče, da nije dobro brojati novac nakon zalaska sunca, i da novac ne treba predavati direktno iz ruke u ruku tokom večeri.

Za dodatno privlačenje blagostanja, njeni poštovaoci prenose da je preporučivala poseban “kutak za bogatstvo“ u kući.

Na tom mestu, prema istim verovanjima, trebalo bi da se nalaze simboli prosperiteta, poput ušteđevine, predmeta zlatne boje ili biljaka koje se povezuju s pozitivnom energijom.

Posebno je izdvajala bosiljak i lovor, za koje se u narodnim verovanjima smatra da donose sreću i blagostanje.

Baba Vanga je upozoravala i na određene navike koje bi, prema tvrdnjama njenih poštovalaca, mogle da “oteraju“ sreću i novac iz doma.

Među njima su korišćenje okrnjenog posuđa, držanje polomljenih ogledala, sedenje na stolu, ostavljanje ključeva na stolu i preterano hvalisanje sopstvenom srećom. Smatrala je da takve stvari privlače negativnu energiju i zavist.

Iako su ova verovanja deo tradicije, narodnih predanja i ličnih uverenja koja se vezuju za čuvenu bugarsku mističarku, ne postoje naučni dokazi koji potvrđuju da zaista utiču na finansijsko stanje, sreću ili životne okolnosti.

Mnogi u njima pronalaze inspiraciju da urede svoj prostor, navike i svakodnevicu na način koji bi mogao da im donese više reda, mira i osećaja blagostanja.

Autor: S.M.