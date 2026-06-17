Najduži dan u godini uskoro stiže: Kalendarsko leto počinje ovog vikenda, EVO šta donosi njegov početak

Iako su visoke temperature već obeležile jun, kalendarsko leto 2026. godine zvanično počinje u nedelju, 21. juna u 10.24 časova. Sa njegovim dolaskom stiže i najduži dan u godini, ali i nekoliko zanimljivih astronomskih pojava koje prate letnji solsticij.

Prema podacima astronoma, leto će trajati do 23. septembra 2026. godine, kada u 2.05 časova počinje jesen. Ovogodišnje leto trajaće ukupno 93 dana, 15 sati i 40 minuta, što je za tri minuta duže nego prethodne godine i čini ga najdužim godišnjim dobom u 2026. godini.

Najduži dan i najkraća noć

Na dan letnjeg solsticija stanovnici Beograda imaće čak 15 sati i 36 minuta dnevne svetlosti. Sunce će izaći u 4.53 časova, a zaći u 20.27, dok će noć biti najkraća u godini.

Zanimljivo je da najduži dan ne donosi i najraniji izlazak Sunca. U Beogradu se najraniji izlazak beleži nekoliko dana pre solsticija, oko 15. i 16. juna, dok se najkasniji zalazak događa krajem meseca, oko 26. juna.

Zašto najviše temperature kasne?

Iako Sunce tokom letnjeg solsticija dostiže svoju najveću visinu na severnoj hemisferi, najtopliji dani ne dolaze odmah. Razlog za to je takozvano sezonsko kašnjenje.

Zemljište, reke i mora postepeno akumuliraju toplotu, pa je potrebno nekoliko nedelja da se efekti najjačeg Sunčevog zračenja u potpunosti osete. Zbog toga se najviše temperature u Srbiji najčešće beleže krajem jula i početkom avgusta.

Prema trenutnim prognozama, prvi dan kalendarskog leta u Beogradu biće sunčan, pravi tropski i najtoplijin od početka godine, uz temperature koje će biti oko 35 stepeni Celzijusa.

Potom će prvi dani leta doneti povećanu nestabilnost i grmljavinske oluje, ali i pored manjeg pada, ostaće toplo vreme.

Kalendar godišnjih doba za 2026/27.

Leto: od 21. juna do 23. septembra 2026.

Jesen: od 23. septembra do 21. decembra 2026.

Zima: od 21. decembra 2026. do 20. marta 2027.

Podsetimo, meteorološko leto počelo je 1. juna i traje do 31. avgusta, dok se kalendarski početak leta određuje prema letnjem solsticiju – trenutku kada Sunce dostiže svoju najseverniju tačku na nebu.

Autor: Marija Radić