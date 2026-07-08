Astronaut izveo istorijsku misiju do Meseca, pa objavio da ide u penziju

Kanadski astronaut Džeremi Hansen, koji je očarao svet kada je u aprilu leteo do i oko Meseca zajedno sa tri američka člana posade tokom misije Artemis II, izjavio je da će se u septembru povući sa pozicije aktivnog astronauta, piše CNN.

U objavi na društvenim mrežama, Hansen je rekao da ovaj potez „nije ni blizu odlaska“, jer će preći na funkciju rezervnog člana Kraljevskog kanadskog ratnog vazduhoplovstva, što je svesna odluka kako bi „ostavio otvorena vrata za kreativne, kontinuirane načine podrške i omogućavanja vitalnog rada koji se u Kanadi obavlja u vezi sa svemirom“.

U saopštenju, Kanadska svemirska agencija (CSA) navela je da će Hansen „tražiti nove profesionalne prilike“ i pohvalila je njegovo „vođstvo, posvećenost i profesionalizam“.

- Kroz svoj rad sa CSA, NASA i drugim partnerima, doprineo je istorijskom novom poglavlju za Kanadu u svemiru. Takođe je inspirisao Kanađane širom zemlje, posebno mlade, pomažući im da vide sebe u budućnosti istraživanja - navodi se u saopštenju.

I first met Jeremy when he was an RMC cadet in the 90s, and then when we selected him as one of Canada's new astronauts in 2009. His recent voyage around the Moon was an inspiration to millions; the direct result of decades of hard and dangerous work. Thanks, Jeremy for your 32… https://t.co/tx9Xj2PqrU pic.twitter.com/0FFEDEfVaW — Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) 07. јул 2026.

Ni Hansen, ni svemirska agencija nisu precizirali koje bi prilike mogao da istražuje nakon što se povuče na jesen.

Hansenov odlazak ostaviće CSA sa tri aktivna astronauta, uključujući Davida Sen-Žaka, Džošuu Kutrika i Dženi Gibons.

- U ime svih Kanađana, izražavam zahvalnost astronautu Kanadske svemirske agencije, pukovniku Džeremiju Hansenu, na njegovoj izuzetnoj službi Kanadi i izvanrednom doprinosu istraživanju svemira - rekao je kanadski premijer Mark Karni u saopštenju u kojem je takođe pohvalio astronautovu prošlost borbenog pilota i njegov istorijski podvig sa misijom Artemis II, koja je „ujedinila milione Kanađana oko jedne misije“.

Hansen je u svojoj objavi na društvenim mrežama napomenuo da je odluku doneo „nakon 32 godine vojne službe i 17 godina kao astronaut Kanadske svemirske agencije - što je kulminiralo neverovatnom privilegijom leta oko Meseca u misiji Artemis II“.

Autor: Marija Radić