AKTUELNO

Extra

Astronaut izveo istorijsku misiju do Meseca, pa objavio da ide u penziju

Izvor: Telegraf Nauka/CNN, Foto: Tanjug AP/NASA via AP ||

Kanadski astronaut Džeremi Hansen, koji je očarao svet kada je u aprilu leteo do i oko Meseca zajedno sa tri američka člana posade tokom misije Artemis II, izjavio je da će se u septembru povući sa pozicije aktivnog astronauta, piše CNN.

U objavi na društvenim mrežama, Hansen je rekao da ovaj potez „nije ni blizu odlaska“, jer će preći na funkciju rezervnog člana Kraljevskog kanadskog ratnog vazduhoplovstva, što je svesna odluka kako bi „ostavio otvorena vrata za kreativne, kontinuirane načine podrške i omogućavanja vitalnog rada koji se u Kanadi obavlja u vezi sa svemirom“.

U saopštenju, Kanadska svemirska agencija (CSA) navela je da će Hansen „tražiti nove profesionalne prilike“ i pohvalila je njegovo „vođstvo, posvećenost i profesionalizam“.

- Kroz svoj rad sa CSA, NASA i drugim partnerima, doprineo je istorijskom novom poglavlju za Kanadu u svemiru. Takođe je inspirisao Kanađane širom zemlje, posebno mlade, pomažući im da vide sebe u budućnosti istraživanja - navodi se u saopštenju.

Ni Hansen, ni svemirska agencija nisu precizirali koje bi prilike mogao da istražuje nakon što se povuče na jesen.

Hansenov odlazak ostaviće CSA sa tri aktivna astronauta, uključujući Davida Sen-Žaka, Džošuu Kutrika i Dženi Gibons.

- U ime svih Kanađana, izražavam zahvalnost astronautu Kanadske svemirske agencije, pukovniku Džeremiju Hansenu, na njegovoj izuzetnoj službi Kanadi i izvanrednom doprinosu istraživanju svemira - rekao je kanadski premijer Mark Karni u saopštenju u kojem je takođe pohvalio astronautovu prošlost borbenog pilota i njegov istorijski podvig sa misijom Artemis II, koja je „ujedinila milione Kanađana oko jedne misije“.

Hansen je u svojoj objavi na društvenim mrežama napomenuo da je odluku doneo „nakon 32 godine vojne službe i 17 godina kao astronaut Kanadske svemirske agencije - što je kulminiralo neverovatnom privilegijom leta oko Meseca u misiji Artemis II“.

Autor: Marija Radić

#Astronaut

#Kanađani

#NASA

#Svet

#džeremi hansen

POVEZANE VESTI

Svet

POSADA 'ARTEMISA 2' SE BEZBEDNO VRATILA NA ZEMLJU! Završen istorijski leta oko Meseca

Extra

NASA planira misiju na Mesec početkom aprila: Uvereni da su rešili problem

Svet

CEO SVET PLAČE ZBOG OVOG PRIZORA: Pogledajte šta su astronauti uradili blizu površine Meseca

Extra

Kapsula Orion vraća se sa druge strane Meseca: Posada misije Artemis II sprema se za povratak na Zemlju (FOTO)

Extra

'Let će odvesti ljude dalje u svemir nego ikada ranije' NASA otkrila kada će lansirati misiju Artemis II na Mesec

Svet

Astronaut hospitalizovan nakon povratka na Zemlju: Na svemirskoj stanici proveo 235 dana