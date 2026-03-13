NASA planira misiju na Mesec početkom aprila: Uvereni da su rešili problem

Američka agencija za svemir (NASA) saopštila je da je na dobrom putu da lansira svoju misiju "Artemis II" početkom aprila, u kojoj će astronauti leteti oko Meseca prvi put posle više od 50 godina.
Raketa je trebalo da bude lansirana u martu, ali nakon što je otkriveno curenje helijuma, vraćena je u zgradu za sklapanje vozila u Kejp Kanaveralu, Florida, radi popravke.
NASA je saopštila da je uverena da je problem rešen i planira da vrati raketu na lansirnu rampu 19. marta, sa najranijim mogućim datumom lansiranja 1. aprila, prenosi BBC.
Kako je najavljeno, posadu Artemisa II čine tri američka astronauta, Rid Vajzman, Viktor Glover i Kristina Koh, kao i kanadski astronaut Džeremi Hansen.
Oni će biti prvi ljudi koji će leteti na NASA-inoj takozvanoj mega raketi za Mesec "Sistem za lansiranje u svemir", kao i u svemirskoj letelici Orion.
Tokom desetodnevne misije, trebalo bi da putuju oko druge strane Meseca, one koju nikada ne vidimo sa Zemlje, i da se vrate kući.
"Želimo da budemo sigurni da razmišljamo o svemu što može poći po zlu i da li smo procenili sve rizike kako bismo se postavili u najbolju poziciju za uspeh", rekao je Džon Hanikat, predsednik tima za upravljanje misijom Artemis II.
Prema njegovim rečima, tim radi izvanredan posao razumevanja, smanjenja i ublažavanja rizika, kao i postavljanja kontrola za upravljanje rizikom.
NASA je navela da neće pokušavati još jednu takozvanu "generalnu probu" nakon što raketa bude izbačena na lansirnu rampu.
Autor: Marija Radić