ŠOKANTAN PRIZOR SA JEDNE SAHRANE U SRBIJI: Prekinuta tišina, svi izvadili telefone - Jedni zgroženi, drugi oduševljeni

"Možda je čovek bio boem" rečenica je koja možda najbolje opisuje snimak iz Sremčice koji je izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Naime, internetom kruži video sa jedne sahrane koja je, sudeći po prizorima, bila sve samo ne uobičajena. Na poslednji ispraćaj pokojnika stigli su trubači, koji su u jednom trenutku zasvirali čuveno Užičko kolo.

Okupljeni u crnini, sa vencima i cvećem u rukama, ostali su zatečeni ovim prizorom. Mnogi su odmah izvadili mobilne telefone i zabeležili nesvakidašnji trenutak, a snimak je ubrzo postao viralan.

Video je za kratko vreme prikupio više od hiljadu komentara. Dok su jedni oštro kritikovali ovakav način ispraćaja, drugi su smatrali da je poslednja želja pokojnika zaslužila poštovanje.

"Koji cirkus."

"Možda je čovek bio boem..Verovatno mu je to bila poslednja zelja..Možda je bio veliki vernik. Samo takvi ljudi znaju da idu kod Gosoda i raduju se susretu sa njim.. Prosto nije žalio što umire."

"Lep ispraćaj, rodio se, slušao ceo život pa lepo je i da ode na onaj svet sa muzikom."

Da li je u pitanju bila poslednja želja pokojnika ili neuobičajen način opraštanja, nije poznato. Ipak, jedno je sigurno. Prizor iz Sremčice nikoga nije ostavio ravnodušnim, a rasprava na društvenim mrežama i dalje ne jenjava.

Autor: Iva Besarabić