Njemu se vernici mole za čudo! U ovoj srpskoj svetinji nalazi se izvor kojem pripisuju posebnu moć, a svedočenja privlače veliku pažnju

Od upokojenja starca Tadeja Vitovničkog 2003. godine, njegov grob u Manastiru Vitovnica postao je mesto hodočašća, a među vernicima se proširilo verovanje da njegove molitve donose isceljenje, utehu i pomoć onima koji mu se obraćaju sa verom.

Pored brojnih svedočenja o isceljenjima i uslišanim molitvama, za Manastir Vitovnicu vezuje se i događaj koji je privukao veliku pažnju javnosti.

Otac Tadej je još za života stekao glas velikog duhovnika za koga su mnogi verovali da poseduje dar prozorljivosti. Zbog brojnih svedočenja ljudi koji su tvrdili da je znao ono što mu nisu rekli ili da je predvideo pojedine događaje, u narodu je često nazivan "dalekovidac" ili "jasnovidac", iako je sam otac Tadej isticao da je sve što čovek dobija – Božji dar, a ne njegova lična moć.

Posebnu pažnju izazvao je događaj uoči Vaskrsa 2013. godine, kada su pojedini vernici posvedočili da je portret oca Tadeja, naslonjen na njegov nadgrobni spomenik u porti Manastira Vitovnice, počeo da mirotoči, odnosno da su se na njemu pojavile kapi nalik suzama.

Prema njihovim svedočenjima, iz portreta se širio prijatan, neobičan miris koji su opisivali kao "rajski miomiris", dok su prisutni govorili da su osetili dubok mir i blagost.

Ovaj događaj privukao je pažnju javnosti i vernika, ali Srpska pravoslavna crkva nije izdala zvaničnu potvrdu da je reč o čudu, pa se i danas navodi kao svedočenje očevidaca.

Lekovita voda u Vitovnici i svedočenja vernika

Manastir Vitovnica nalazi se na obali istoimene rečice, desetak kilometara od Petrovca na Mlavi.

Osim groba oca Tadeja, vernici smatraju da voda sa izvora Svetoga Jovana, uz manastirske zidine, ima lekovitu moć i pomaže u ozdravljenju.

Najčešća svedočenja odnose se na poboljšanje zdravstvenog stanja. Neki vernici navode da su se dugotrajni bolovi smanjili ili nestali, dok drugi govore o neočekivanom oporavku posle teških bolesti. U većini slučajeva reč je o ličnim ispovestima, a ne o medicinski dokumentovanim čudesnim izlečenjima.

Brojni hodočasnici opisuju da su nakon molitve pronašli unutrašnji mir i lakše se izborili sa anksioznošću, depresivnim raspoloženjem ili nesanicom, što povezuju sa duhovnim iskustvom koje su doživeli u Vitovnici.

Postoje i svedočenja bračnih parova koji su, nakon dugog perioda bez dece, dobili potomstvo i to pripisali molitvama kod groba starca Tadeja. Takve priče često kruže među vernicima, ali nisu zvanično ispitane niti potvrđene kao čuda.

Mnogi ljudi takođe govore da su ostavili alkohol, kocku ili druge poroke, obnovili narušene porodične odnose ili pronašli veru nakon posete manastiru. U pravoslavnoj tradiciji ovakve duhovne promene smatraju se posebno značajnim plodovima molitve.

Bogata istorija manastira

Manastir Vitovnica ima dugu i bogatu istoriju. Smatra se da ga je krajem 13. veka podigao Stefan Uroš II Milutin kao svoju zadužbinu, nakon pobede nad bugarskim velikašima tatarskog porekla Drmanom i Kudelinom, koji su godinama ugrožavali ovaj deo Srbije.

Kao i ostale srpske svetinje, kroz istoriju je trpeo razaranja i pljačke, a tek sredinom 19. veka potpuno je obnovljen. Međutim, i posle toga pretio mu je nestanak zbog podozrenja komunističkih vlasti i malog broja monaha, ali ga je, uprkos svemu, održao arhimandrit Tadej.

Autor: A.A.