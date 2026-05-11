BOLESNA MUSLIMANKA FATIMA OTIŠLA U OSTROG PO LEK: Odbijala da se pokloni moštima Svetog Vasilija, počela da podrhtava, a onda se desilo ČUDO

U čuveni manastir Ostrog godinama dolaze ljudi različitih vera i nacija, verujući da molitve upućene Sveti Vasilije Ostroški mogu da donesu utehu, mir i isceljenje.

Brojna svedočenja o događajima koji su se vezivali za ovog svetitelja doprinela su tome da njegovo ime bude poštovano ne samo među pravoslavcima, već i među pripadnicima drugih religija.

Sveti Vasilije Ostroški, koji je rođen 1610. godine u Popovom Polju u Hercegovini pod imenom Stojan, smatra se jednim od najpoštovanijih svetaca u srpskom narodu. Njegove mošti, koje se čuvaju u manastiru uklesanom u steni iznad Nikšića, vekovima privlače vernike iz celog regiona. Za Ostrog se vezuju mnogobrojne priče o isceljenjima i događajima koje vernici smatraju čudesnim, a među najpoznatijima je i svedočenje muslimanke Fatime iz 1964. godine.

Kako su zabeležili sveštenici iz manastira, Fatima je godinama vodila tešku borbu sa bolešću koja joj je izazivala snažne grčeve po celom telu. Bolovi su bili toliko jaki da je često gubila svest, a njena porodica je pokušavala da pronađe pomoć na raznim stranama. Obilazili su lekare, travare i ljude za koje se verovalo da mogu da pomognu, ali bez uspeha.

Kada su njeni bližnji čuli priče o ljudima koji su, prema svedočenjima, pronašli olakšanje i ozdravljenje nakon molitve u Ostrogu, odlučili su da je odvedu u manastir.

"Šestog maja 1964. godine muslimani Asib Gušo i Ševka Zajko dovedoše teško bolesnu, takođe muslimanku, Fatimu na Ostrog. Fatima je bila težak bolesnik. Od nekih strahovitih grčeva u celom telu patila je punih pet godina", zapisao je sveštenik sa Ostroga.

Prema zapisima sa Ostroga, čim su stigli pred crkvu u kojoj se nalaze mošti Svetog Vasilija, Fatima je počela glasno da odbija da uđe. Nekoliko puta je, navodno, ponovila da želi da se vrati i da ne želi da priđe svetitelju. Ipak, nakon nagovaranja rodbine i ljudi koji su bili uz nju, pristala je da uđe u crkvu.

Čuvar ćivota otvorio je vrata crkve, a potom i ćivot sa moštima svetitelja. U trenutku kada je Fatima prišla da celiva mošti, prema svedočenju prisutnih, njeno telo je počelo snažno da podrhtava. Obuzeli su je grčevi i drhtavica, a scena je, kako su opisivali oni koji su tome prisustvovali, bila veoma potresna.

Nakon toga pročitana joj je molitva, a ubrzo je usledila još jedna neobična reakcija - snažno znojenje koje je trajalo kraće vreme, ali je bilo toliko intenzivno da je, prema zapisima, bila potpuno oblivena znojem. Posle toga njeno stanje se smirilo, a na licu joj se, kako se navodi, pojavio izraz mira i olakšanja.

Fatima je zatim ponovo prišla moštima Svetog Vasilija i počela da se moli. Tada je, prema svedočenju koje se godinama prenosi među vernicima, izgovorila reči zahvalnosti, tvrdeći da više ne oseća bolove i da je ozdravila. Noć je provela u manastiru Ostrog, a narednog jutra prisustvovala je liturgiji, gde se još jednom zahvalila Bogu i svetitelju.

Ova priča i danas se često navodi kao jedno od brojnih svedočenja koja prate ime Svetiog Vasilija Ostroškog, dok Manastir Ostrog ostaje mesto na koje dolaze ljudi različitih vera, nadajući se pomoći, utehi i duhovnom miru.

Autor: Iva Besarabić