NOVI DOKUMENTARAC 'PRAVI VUK SA VOLSTRITA' Od prevaranta do motivacionog govornika: Film je bio šokantan, ali stvarnost je bila još gora! (VIDEO)

Godine 2013. u bioskope je stigao film „Vuk sa Volstrita“, koji je režirao Martin Skorseze, sa Leonardom Dikapriom u glavnoj ulozi. Radnja se dešava krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina, a prati uspon Džordana Belforta, mladog berzanskog brokera koji se prepušta novcu, moći i porocima Volstrita.

Belfort ubrzo preuzima brokersku kuću "Stratton Oakmont", gde sa svojim timom prodaje veštački naduvane akcije malim investitorima i na prevari zarađuje milione dolara. Posle godina raskalašnog života, biva uhapšen i osuđen na zatvorsku kaznu.

U zatvoru piše memoare

U stvarnosti, tokom boravka u zatvoru Belfort je počeo da piše memoare „Vuk sa Volstrita“, koji su objavljeni 2007. godine i brzo postali bestseler. Uspeh knjige pokrenuo je nadmetanje filmskih studija za prava na ekranizaciju. Skorsezeova adaptacija zaradila je više od 392 miliona dolara širom sveta i osvojila pet nominacija za Oskara, uključujući one za najbolji film, najboljeg reditelja i najboljeg glumca.

Ali koliko je priča iz filma zaista istinita?

Na to pitanje ponovo pokušava da odgovori dokumentarac Paramount Plusa „The Real Wolf of Wall Street“, koji je premijerno prikazan ovog meseca, piše People.

Ko je zapravo Džordan Belfort?

Džordan Belfort rođen je 1962. godine, odrastao je u naselju Bay Terrace u Njujorku, u jevrejskoj porodici srednje klase. Diplomirao je biologiju na Univerzitetu u Vašingtonu 1984. godine.

Pre nego što je ušao u svet finansija, radio je kao prodavac mesa i ribe, obilazeći kuće na Long Ajlendu. Posle nekoliko neuspelih poslovnih pokušaja okrenuo se berzi. Ubrzo je počeo da gradi kompaniju "Stratton Oakmont", koja je postala sinonim za jednu od najvećih finansijskih prevara tog vremena.

Dokumentarac "The Real Wolf of Wall Street"

U svojim memoarima Belfort je priznao da su on i njegovi saradnici prodavali bezvredne akcije malim investitorima i veštački podizali njihovu cenu.

„Moja granica između ispravnog i pogrešnog potpuno se izgubila. Odjednom radite stvari za koje nikada niste mislili da biste uradili, a pritom vam deluju sasvim normalno“, rekao je on 2013. godine.

U zatvoru 22 meseca

Nacionalno udruženje trgovaca hartijama od vrednosti (NASD) izbacilo je "Stratton Oakmont" iz svog članstva 1996. godine, a Belfort je dve godine kasnije uhapšen zbog prevare sa hartijama od vrednosti i pranja novca. Tri godine kasnije priznao je krivicu i pristao da svojim žrtvama isplati ukupno 110 miliona dolara odštete.

Osuđen je na četiri godine zatvora, ali je iza rešetaka proveo 22 meseca, nakon čega je pušten 2006. godine.

"U nekim trenucima moj život je bio čak i gori nego na filmu"

Iako je film "Vuk sa Volstrita" poznat po raskalašnim scenama droge, prostitucije, luksuza i kriminala, Belfort tvrdi da film nije preterao.

„Droga, prostitutke, se*s u kancelariji... Sve je to zaista bilo tako. U nekim trenucima moj život bio je čak i gori od onoga što je prikazano na filmu“, rekao je medijima 2014. godine.

Jedna od scena u filmu prikazuje kako časopis "Forbs" piše tekst o Belfortu, koji se na kraju ispostavlja kao oštra kritika njegovog poslovanja. To se zaista dogodilo.

"Forbs" je još 1991. godine objavio članak u kojem je naveo da se "Stratton Oakmont" „specijalizovao za prodaju rizičnih akcija lakovernim investitorima“, upozoravajući da Belfortova kompanija posluje na krajnje sumnjiv način.

Nova karijera - motivacioni govornik

Nakon izlaska iz zatvora Belfort je objavio memoare, koji su kasnije poslužili kao osnova za film, a zatim je izgradio novu karijeru kao poslovni trener i motivacioni govornik. Ipak, godinama su ga pratile optužbe da ne izmiruje dug prema žrtvama prevare.

Američki tužioci su 2018. tvrdili da zarađuje milione dolara od predavanja, ali da taj novac ne koristi za otplatu odštete. U to vreme dug prema investitorima i dalje je iznosio oko 97 miliona dolara. Kasnije je ušao u svet kriptovaluta.

U aprilu 2026. istekla je njegova sudska obaveza da isplati 110 miliona dolara odštete, jer je istekao federalni rok od 20 godina za naplatu, što je potvrđeno i u dokumentarnoj seriji „The Real Wolf of Wall Street“. Govoreći za TMZ, Belfort je rekao da je „zahvalan što je konačno zatvorio to poglavlje svog života“.

Autor: D.B.