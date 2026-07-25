Vernici sutra slave Letnji Aranđelovdan: Za jednu grupu žena važi posebno pravilo, a običaji kriju upozorenje

Malo je svetitelja čije se ime u Svetom pismu vezuje za toliko važnih trenutaka kao što je to slučaj sa Svetim arhangelom Gavrilom. Svaki njegov dolazak označavao je početak velikih događaja, zbog čega ga hrišćani vekovima poštuju kao Božjeg glasnika, donosioca nade i onoga koji ljudima prenosi najvažnije poruke sa neba.

Srpska pravoslavna crkva sutra, 26. jula, obeležava Sabor Svetog arhangela Gavrila, praznik koji je u narodu poznat i kao Letnji Aranđelovdan.

Ovaj dan posvećen je jednom od sedam velikih arhangela koji zauzimaju posebno mesto u hrišćanskoj tradiciji. Vernici mu se obraćaju u molitvama za zaštitu porodice, zdravlje, mir u domu i snagu da prebrode životna iskušenja, verujući da upravo on pred Gospodom zastupa ljude koji mu se iskreno mole.

Zašto se Sveti arhangel Gavrilo smatra Božjim glasnikom

Njegovo ime, koje znači "Bog je moja snaga", vekovima je simbol vere, dobrih vesti i Božje pomoći, pa nije slučajno što ga mnoge porodice u Srbiji slave kao svoju krsnu slavu.

Upravo zbog uloge koju je imao u najvažnijim trenucima hrišćanske istorije, veruje se da se Svetom arhangelu Gavrilu posebno mole žene koje žele potomstvo ili se mole za zdravlje svoje dece. Budući da je upravo on Presvetoj Bogorodici doneo blagovest o rođenju Isusa Hrista, mnogi veruju da njegove molitve donose utehu, nadu i blagoslov porodici. U narodnom predanju ostalo je verovanje da njegove molitve donose utehu, nadu i blagoslov porodici.

Božji glasnik koji je promenio tok hrišćanske istorije

Arhangel Gavrilo u Svetom pismu ne pojavljuje se često, ali svaki njegov dolazak označava jedan od najvažnijih trenutaka u istoriji spasenja.

Prvi put se pominje u Knjizi proroka Danila, kada tumači viđenja i otkriva smisao proročanstava koja govore o budućim događajima. Njegova uloga nije bila samo da prenese poruku, već i da ljudima pomogne da razumeju Božju volju u trenucima kada im je ona izgledala nedokučivo.

Mnogo vekova kasnije pojavljuje se u Jerusalimu pred sveštenikom Zaharijom, kome saopštava da će, uprkos poznim godinama, dobiti sina. Taj dečak biće Sveti Jovan Krstitelj, prorok koji će pripremiti narod za dolazak Hrista. Zaharija je posumnjao u Gavrilove reči, pa je, prema Jevanđelju, ostao nem sve do rođenja sina, kao opomena da se Božjoj volji veruje i onda kada deluje nemoguće.

Blagovest koja je promenila tok hrišćanske istorije



Najpoznatiji trenutak dogodio se u Nazaretu, kada je arhangel Gavrilo došao Presvetoj Bogorodici i izgovorio reči koje su zauvek promenile istoriju hrišćanstva: da će roditi Sina Božjeg. Taj događaj poznat je kao Blagovesti i predstavlja jedan od najvećih praznika u pravoslavnom kalendaru. Upravo zbog te blagovesti arhangel Gavrilo ostao je upamćen kao glasnik radosti, nade i spasenja.

Crkveno predanje pominje ga i kao anđela koji je hrabrio Gospoda Isusa Hrista u Getsimanskom vrtu pred stradanje, kao i kao jednog od nebeskih vesnika koji su ženama mironosicama objavili vest o Hristovom vaskrsenju. Zbog toga se njegovo ime kroz čitavu hrišćansku istoriju vezuje za trenutke kada Bog ljudima šalje utehu, ohrabrenje i nadu da nijedno iskušenje nije poslednja reč.

Zašto se na Gavrilovdan ne rade teški poslovi

Narodna tradicija sačuvala je nekoliko običaja koji se i danas poštuju u mnogim krajevima Srbije.

Veruje se da na Gavrilovdan nije dobro obavljati teške fizičke poslove, naročito radove u polju, voćnjaku ili oko stoke. Stari su govorili da praznik treba dočekati i provesti u miru, jer se tako u dom prizivaju blagostanje, sloga i zaštita tokom cele godine.

U pojedinim krajevima Srbije verovalo se i da Sveti arhangel Gavrilo štiti ljude od nevremena, grada i drugih vremenskih nepogoda. Zbog toga su se domaćini na ovaj praznik molili za rodnu godinu, dobar usev i zaštitu svojih domova od svake nesreće.

Postoji i običaj da se izbegavaju šivenje, pletenje i drugi ručni poslovi. Iako Crkva ova verovanja ne propisuje kao obavezna, ona su deo narodnog nasleđa koje se vekovima prenosilo sa kolena na koleno kao izraz poštovanja prema velikom prazniku.

Još jedno verovanje kaže da na ovaj dan ne treba započinjati svađe niti izgovarati teške reči. Smatralo se da će mir koji vlada u kući na Gavrilovdan pratiti porodicu tokom cele godine.

Molitva Svetom arhangelu Gavrilu

Narodno predanje Gavrilovdan smatra i praznikom novih početaka. Zato se verovalo da je upravo ovaj dan povoljan za donošenje važnih odluka, započinjanje novog posla, pomirenje sa bližnjima ili prvi korak ka cilju koji se dugo odlagao. Verovalo se da će ono što započne na ovaj praznik, uz veru i trud, pratiti Božji blagoslov.

Na praznik Svetog arhangela Gavrila vernici najčešće odlaze na svetu liturgiju, pale sveće za zdravlje živih i pokoj duša svojih najbližih, a potom u tišini izgovaraju molitvu nebeskom arhangelu.

"Sveti Arhangele Gavrilo, koji donese neizrečenu radost sa neba Prečistoj Djevi, ispuni radošću i veseljem srce moje gordošću ispunjeno. O veliki Arhangele Božiji Gavrilo, ti si blagovestio Prečistoj Djevi Mariji začeće Sina Božijeg. Objavi i meni grešnom strašni dan moje smrti i umoli Gospoda Boga za moju grešnu dušu, da bi mi oprostio moje grehe; da me ne zarobi lukavi demon i ovlada mnome. O veliki Arhangele Gavrile! Sačuvaj me od svih nevolja i svih bolesti, sada i uvek i u vekove vekova. Amin."

Autor: S.M.