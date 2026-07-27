Tornado podigao automobil i bacio ga kao igračku: Stravičan snimak iz Kine izaziva jezu (VIDEO)

Snažan tornado izazvao je dramatične scene u istočnoj Kini, gde je usred vožnje podigao jedan automobil sa kolovoza i odbacio ga na ivicu puta.

Incident se dogodio u trenutku kada se zemlja još oporavlja od posledica izuzetno snažnog tajfuna Bavi, koji je nedavno pogodio istočnu obalu zemlje.

Vozači nemo posmatrali scenu

Snimak sa kamere iz jednog vozila prikazuje trenutak kada se snažan vazdušni vrtlog iznenada obrušio na auto-put u gradu Hajning, u provinciji Džeđang.

U tren oka, automobil je izgubio kontakt sa tlom, jer ga je tornado podigao u vazduh i odbacio poput igračke.

Vozači koji su se nalazili u blizini odmah su zakočili, nemo posmatrajući šta se događa. Dok se tornado kretao preko kolovoza, vetar je lomio drveće, a razni predmeti i delovi otpada leteli su kroz vazduh.

A tornado sent a car airborne in Haining, Zhejiang Province in China on Sunday.... 👀pic.twitter.com/qX0AZpFt7J — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) 22. јул 2026.

Opsežne mere zaštite stanovništva

Tornado je zabeležen u području koje je već pretrpelo veliku štetu usled tajfuna Bavi. Ovaj snažni tropski ciklon pogodio je obalu provincije Džeđang dva puta, 11. i 12. jula, ostavljajući za sobom velika razaranja.

Kineske vlasti reagovale su opsežnim merama zaštite stanovništva i preventivno evakuisale više od 2,2 miliona ljudi.

U Šangaju su otkazane stotine letova, brojne saobraćajnice bile su poplavljene, a saobraćaj je na mnogim mestima bio ozbiljno poremećen, prenosi oe24.at.

Pošto je Bavi oslabio nad kopnenim delom zemlje, nastavio je da donosi obilne padavine i poplave u severoistočnim delovima Kine.

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Autor: Marija Radić