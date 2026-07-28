Papagaj postao 'krunski svedok': Kućni ljubimac odao muža preljubnika u Kuvajtu

Nesvakidašnji slučaj koji je privukao veliku pažnju svetskih medija dogodio se u Kuvajtu, kada je porodični papagaj nehotice raskrinkao navodnu aferu svog vlasnika sa kućnom pomoćnicom.

Prema izveštajima lokalnih medija, uključujući kuvajtski list Al Shahed Daily i britanski Metro, supruga je već neko vreme sumnjala da je muž vara, jer se njegovo ponašanje promenilo, a često je bio i neuobičajeno nervozan kada bi ona ranije dolazila s posla. Ipak, čvrst dokaz dobila je iz potpuno neočekivanog izvora – od kućnog papagaja.

Ptica je počela pred suprugom da ponavlja romantične i flertujuće fraze koje dugo nije čula u kući, a u nekim trenucima je izgovorila i reči koje su ukazivale na kućnu pomoćnicu. Shvativši šta se dešava, prevarena žena je odvela papagaja u policijsku stanicu u oblasti Havali i podnela zvaničnu prijavu protiv muža.

S obzirom na to da je preljuba u Kuvajtu zakonom zabranjena i nosi rizik od zatvorske kazne ili prinudnog rada, slučaj je privukao ogromnu pažnju javnosti. Međutim, tužilaštvo je na kraju moralo da odbaci prijavu. Nadležni organi su naveli da iskaz, odnosno ponavljanje reči od strane papagaja, ne može biti prihvaćeno kao validan i kredibilan dokaz na sudu, jer se ne može isključiti mogućnost da je ptica ove izraze čula sa televizije ili radija.

Autor: D.S.