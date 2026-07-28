Otkriće šokiralo naučnike: Šećer koji se nalazi u malinama otkriven i u svemiru

Šećeri imaju ključnu ulogu u biologiji jer predstavljaju sastavni deo molekula DNK i RNK, koji nose genetske informacije svih živih organizama.

Naučnici su prvi put otkrili pravi šećer u međuzvezdanom prostoru, a ovo otkriće moglo bi da pruži nove odgovore na jedno od najvećih pitanja nauke – kako je nastao život na Zemlji. Reč je o šećeru eritrulozi, organskom molekulu koji se prirodno nalazi u pojedinom voću, poput malina, ali se koristi i u određenim kozmetičkim proizvodima.

Eritruloza je otkrivena u džinovskom molekularnom oblaku G+0.693−0.027, u blizini centra Mlečnog puta. Naučnici smatraju da je upravo ovaj molekul mogao da učestvuje u hemijskim procesima koji su prethodili nastanku prvih oblika života na našoj planeti.

Otkriće potvrđeno pomoću radio-teleskopa

Međunarodni tim istraživača identifikovao je eritrulozu koristeći dva veoma osetljiva radio-teleskopa u Španiji – Yebes 40-metarski teleskop i IRAM 30-metarski teleskop.

Analizom elektromagnetnog zračenja iz međuzvezdanog oblaka naučnici su prepoznali 12 karakterističnih spektralnih linija koje odgovaraju ovom molekulu, što predstavlja prvi potvrđeni dokaz prisustva pravog šećera u međuzvezdanom prostoru.

Međuzvezdani prostor čine gas i sitne čestice kosmičke prašine, a upravo u gustim molekularnim oblacima nastaju nove zvezde i planetarni sistemi.

Zašto je ovo otkriće značajno?

Šećeri imaju ključnu ulogu u biologiji jer predstavljaju sastavni deo molekula DNK i RNK, koji nose genetske informacije svih živih organizama.

Vođa istraživanja, astrohemičarka Isaskun Himenez-Sera iz Centra za astrobiologiju u Španiji, smatra da je eritruloza mogla da učestvuje u prvim biohemijskim reakcijama na mladoj Zemlji.

Prema njenim rečima, ukoliko je ovaj molekul dospeo u uslove kakvi su nekada postojali na našoj planeti, mogao je relativno lako da se pretvori u treozu – šećer za koji pojedini naučnici veruju da je imao važnu ulogu u razvoju prvih genetskih molekula.

Da li je šećer na Zemlju stigao iz svemira?

Istraživači pretpostavljaju da eritruloza nije nastala na Zemlji, već u međuzvezdanoj prašini, gde se formirala od jednostavnijih organskih jedinjenja.

Prema toj hipotezi, na našu planetu mogla je da stigne kometama i asteroidima tokom perioda poznatog kao Kasno teško bombardovanje, pre oko četiri milijarde godina.

Ovu teoriju dodatno podržavaju ranija otkrića organskih molekula na asteroidima, uključujući asteroid Benu, sa kojeg je NASA dopremila uzorke na Zemlju radi detaljne analize.

Važan trag u potrazi za životom

Naučnici ističu da pronalazak eritruloze ne znači da je u svemiru otkriven život, već da prirodni procesi u kosmosu mogu da stvaraju složene organske molekule koji predstavljaju osnovne gradivne elemente života.

Ukoliko se slični molekuli pronađu i u drugim mladim planetarnim sistemima, to bi moglo da znači da uslovi za nastanak života nisu jedinstveni za Zemlju, već da postoje i na drugim mestima u svemiru.

Autor: M.R.