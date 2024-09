Još jedna prečka: Boža Džons pokušao i kod Aleksandre Stanišić, pa dobio hladan tuš (VIDEO)

Udara na sve frontove!

Dok su se farmeri pripremali za emisiju, Boža Džons je iskoristio priliku da se udvara Aleksandri Stanišić.

- Ako treba ja da odem pored ovih šlagera, onda... Je*ote neko kaže da ja nisam lep... Ljudi uđite na moj instagram - rekao je Boža.

- Nije sve u lepoti, ti si mlad - rekla je Lili Stefanović.

- Nisam ja zgodan, ja sam željan ljubavi. Meni veza traje ko detetu balon - rekao je Boža.

- Ja da imam ovakvu devojku, ja bi samo za nju radio - rekao je Bopža Aleksandri Stanišić.

- Sve je to super, ali posle 48 sati poznavanja, nema mi to smisla - rekao je on.

- Udari mi šamar, pljuni me... Šta da radim ja, ja bi sad stori snimio - rekao je Boža.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.