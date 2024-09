Brutalan okršaj! Peca i Boban u opasnom okršaju zbog afere sa Kiki Star

Zaratili Peca i Boban.

Nakon što je Boban Bašanović danas posle sastanka na Farmi podelio neke stvari iz svog intimnog života, progovorio je i o odnosu sa Kiki Star. Nakon što su ga ostali ukućani sapitkivali i pravili šale na njegov račun obratio mu se Peca Lazić.

- Što dozvoljavaš da ti ovo rade? Ako te pitam ozbiljno, ozbiljno dgovaraj. Koji ti je kur*c - tražio je Neca odgovor na pitanje.

- Vataju te sa Džonijem, a ovamo sa njom - rekao je Boban aludirajući na Aleksandru.

- Je l ti odgovara da budeš peder. Ja po imanju šetam najbolju ribu. Ti si poltrin Kristijanu Goluboviću - rekao je Peca.

Meni je on dao da upravljam - pravdao se Boban.

- Ti si iskompleksiran ja to razumem, ja tebe gotivim. Žamo mi je da pričam da si peder - rekao mu je Peca.

- Ja ako ljubim trans devojke to nije tvoj problem, šta ako dobiješ polivanje. Popi*šaću se na tebe u krevetu. Imam mozak imam mu*a. Hoceš da me isprovociraš, ostavi to za kasnije vikao je Boban na Pecu.

- Poliva me zato što sam rekao da je peder - prepričao je Peca ostalim Farmerima.

- Nema pravo da me pita ništa. Pi*ketina jedna - odbrusio je Boban.

Nastavio je Boban da viče, imanje je odzvanjalo. Umešali su se i ostali farmeri.

Kako je sve izgledalo pogledajte u nastavku!

Autor: M. Vićović