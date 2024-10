Ako ona poludi, crno im se piše! Maria obećela da će da počne da krade, pa skupa imenovali najhalapljivije (VIDEO)

Najhalapljiviji farmeri!

Kiki Star, Marya Al Rawashedeh i Nikola Đorđević danas su u trač pub-u prićaskali pa imenovali najhalapljivije farmere na imanju.

- To treba da se napravi klan, troje, četvoro ljudi, drže kod jednog i to je to -rekao je Nikola.

- Počeću da kradem, to nikad nisam radila, počeću. Ozbiljno vam kažem ima da budem stoka, ima da stanem ispred svih vas i jednu po jednu jafu da jdem, da vidite šta je đubre -kazala je Maria.

- Ljudi, to je greh od boga, znaš ko krade? Onaj koji prvi skoči kad uzmeš da jedeš nešto -rekao je Nikola.

- Za mene u kući je najhalapljiviji Boža -kazala je Kiki ciljajući na Božu Džonsa.

- I Ena je sad postala takva -rekao je Nikola, aludirajući na Elenu Petrović.

- Svi kažu da puni tanjire -potvrdila je Maria.

- Ja kad kuvam on ovako sa rukama uzima -objasnila je Kiki.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M. Vićović