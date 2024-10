Lakić drveni advokat, Ena u šoku: Ako nastavi tako, postaće predmet sprdnje (VIDEO)

Bije tuđu bitku.

Nikola Lakić odlučio je da prenese Eleni Petrović detalje razgovora u kom mu se Boža Džons poverio i otkrio kako se oseća povodom Ene.

- Vi samo terajte samo priču, da li je to rijaliti ili ne mene to zanima, ako ti je stalo do nje bori se, ti se tu pitaš ti povlačiš konce - kazao je Lakić.

- Znam ja kako je to. Ja sam pokušala danas da pričam sa njim - rekla je Ena.

- Ti si rekla na igri istine da bi bila s njim. Ja to ne znam vi to znate - kazao je Lakić.

- Nisam na igri istine, nego u pub-u. Iz sprdnje. Rekla sam mu samo da se unormali, ali me ne sluša - rekla je Ena.

- Ti povlačiš poteze - kazao je Lakić.

- Kažem mu da smo drugovi, ali nema dalje. Na to on meni kaže:"Dobro, Ena, pričaćemo kasnije" - kazala je Ena.

- Budi drčna i bezobrazna. Ako nastavi tako da se ponaša i blamira, postaće predmet sprdnje - kazao je Lakić.

Autor: Pink.rs