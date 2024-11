Deljam daske za mediokriteta: Kristijan SVIMA održao lekciju života, pa im se obratio na engleskom jeziku (VIDEO)

Sve palo na njegova leđa.

Kristijan Golubović ove večeri se svojski potrudio da svojim cimera objasni neke stvari.

- Vi morate da ustanete u sedam ujutro, kao i ja. To morate da znate. Messi, on zna šta je fudbal. Ovaj sedi, ceo život je rezerva. I zašto zavist, ljubomora. Ja se ne trtim, ja imam svoj život. Sedim sa Kristinom kod jezera, ljubakamo se, gledamo zvezde, imamo sto hiljada evra i briga nas. Šta god sam u životu rekao, oni su rekli da lažem. Zato što su njihovi životi jednostavni. Ja sam ušao u teretanu i video Tinu Tarner. Ja dođem u Beograd oni kažu štp lažeš. Nemam mobilni, nemam pejdžer - rekao je Kristijan.

- Kad su bili samo fiksni telefoni - rekao je Conjo.

- Kad sam se slikao sa Tinom Tarner, oni su rekli da je to voštana figura. Ali kad sam bio u Majamiju... jagode, p*čka... I kad dođeš u ovo, da ne vređam vas, padnem na nivo da deljem daske za nekog mediokriteta da mu bude toplo, ugodno, braniš ga ovde, one, zastpuaš, a on ti ukrade nešto što nije njegovo, iz neke zlobe - rekao je Kristijan.

- Ti si grdosija od čoveka. Mangup si. Sa Kristijanom se zakačiti nije svejedno - rekao je Nikola Lakić.

Autor: S. J.