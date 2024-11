'Ti si mala nevaljala devojčica' Kristijanu i Dušici popustile kočnice: Gazdina kuća gori zbog njihovih 'vrelih razgovora' (VIDEO)

Au!

Kristijan Golubović je danas sa Dušicom Topić vodio zanimljiv razgovor koji se ticao njenog boravka u šumi, gde je išla gola.

- Postoji mogućnost da je neko prošao, masturbirao posle... - rekao je Kristijan.

- Nije na moje oči... Možda je neko ovako... - dodala je Dušica.

- A nikada nisi želela da neko masturbira pred tobom? Devojčica brala jagode u šumi, pa se ubola na nešto... To mi je ta priča... Da li si sama sa sobom vodila ljubav? Ostavljaš zagonetku, golicaš me...Nemoj da si bezobrazna, želim tvoje tajne da znam napamet - rekao je on.

- Volim ja sa tobom da pravim šou... Evo ljudi koji žele da me ožene, da znaju da je to prošlost, da to nisam ja - navela je Dušica.

- Ti si mala devojčica, mala pike... Teško onom na koga ti sedneš... Nemoj meni da prodaješ priče da si u šumi gola brala trešnje - smejao se Kristijan.

Detaljnije pogledajte u video prilogu.