Farmeri besne jer ne znaju koga konkretno da okrive za skinute prozore sa kuće.

- Nismo mi otvorili prozore, ja sam spavao, Jelena zna ,ja to prvi ne bih uradio u životu, jer sam zimogrožljiv - rekao je Boža.

- Ako se sklonim odavde, neko će da mi sedne - rekla je Jelena Golubović.

- Spakovaću ja sve jednog do jednog ovde. Vi za mene ne možete ni za jednu sitnicu da se zakačite, zato gledajte svoja posla - rekla je Aleksandra Jakšić.

- Nemojte da ste me pitali jednu stvar više da uradim, do kraja rijalitija. Posle ovih prozora, i ove zaje*ncije, verujte mi, moja obaveza je samo da odem do pilića i nazad, to je to - rekla je Elena.

- Svađate se se vas dvojica ovde kao neka deca, umesto da ste uzeli i da ste se razbežali - rekla je Sneža.

- Ti pričaš o prozorima, nećepš sudove da opereš - rekla je Aleksandra.

- Neću, evo iz principa neću - rekla je Sneža.

- Ona je vratila sve prozore - rekla je Lili.

- Šta sad treba orden da joj damo- rekla je Aleksandra Jakšić.

Autor: S. J.