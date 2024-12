I kamen bi zaplakao! Andrea lije novu turu suza iz istog razloga, spomenula i porodicu: Šta ti to govori, da su me se moji verovatno odrekli?! (VIDEO)

Krokodilske suze!

Dok su farmeri obavljali porodični ručak, Marko Tošić i Andrea Anđelković nisu bili raspoloženi za hranu, pa su se osamili u sobi. Ona je još jednom iskoristila priliku da izrazi koliko joj je teško zbog loših odnosa sa Saletom Luksom, pa pomenula i porodicu.

- Ne mogu više mare, nemam sange da mi ovo radi, da je poljubi, a ja ga volim. Voditeljka mi juče kaže "da li je bilo koji muškarac vredan moje porodice", šta ti to govori, da su me se moji verovatno odrekli. Mesec i po dana tražim moje stvari, imam svoje stvari a nisu mi poslali. Meni više stvari ni ne trebaju. Znaš kad sa nekim legneš, probudiš se, poljubi te, uvijete se jedno pored drugog, spavate tako zajedno. I da mi obako priča, mnogo me boli. Ja sam ovaj plakat skinula, nemoj da si rekao ikome, uzeće mi je iz zlobe. Njegovu majicu držim, gledam i mirišem jer mi je teško. Ovaj plakat što sam skinula sačuvala sam ga -govorila je Andrea.

- Ja bih ga na primer spalio u afektu -kazao je Marko.

- Ne mogu jer ga volim, i ovo sam sad uzela, ne mogu da jedem. Izjela sam se cela jer ne mogu da verujem da sam toliko loše, ja sam stabilno loše sad. Ja iz nemoći ne znam više šta da radim -žalila se Andrea.

Detaljnije pogledajte u video-zapisu.

Autor: M. Vićović