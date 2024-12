NA SVETU POSTOJI JEDNO CARSTVO, U NJEMU CARUJE DRUGARSTVO! Farmeri nikada SLOŽNIJI, zagrljeni pevaju i igraju u spavaćoj sobi (VIDEO)

Hit!

Učesnici rijalitija "Farma" su se za promenu, umesto da se posvađaju, odlučili da nikada složnije zapevaju i naprave lepu atmosferu u spavaćoj sobi.

- Ajmo još jednu pesmu dok sam u elementu, ja to pevam jednom mesečno -rekla je Aleksandra.

- To, to to je to, hajde da se volimo -pevala je Sneža.

- Ne žuri, ne žuri, ajde sad jednu za kraj, onu najskuplju -našalio se Lakić i zapevao stihove čuvene dečije pesme.

Nakon toga su pojedini učesnici skočili i zagrlili se kako bi zajedno pevali.

Autor: Iva Besarabić