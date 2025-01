Trač partija! Elena otkrila šta joj je Luks rekao dok ga Andrea nije slušala, Aleksandra urlala od smeha zbog Pecinog novog imidža (VIDEO)

Okrenule leđa bivšima!

Jutros su Elena Petrović i Aleksandra Babejić komentarisale ostale ukućane u Trač pabu, pa su se posebno osvrnule na onos sa Pecom Lazićem i Saletom Luksom.

- A ovaj ludi namerno traži neku frku, da neko nešto iskomentariše -rekla je Elena.

- Da bi se on svađao. Peca namerno došao do našeg kreveta, prvo je Marka provocirao, pa je došao do mog kreveta. Druže, glumiš ne znam ni ja koga, nabio te brkove, fuj. Kako sam se jutros smejala u sebi kad sam ga videla, htela sam da umrem od smeha -rekla je Aleksandra.

- Kaže meni Sale malopre, ja duvam nos kod ormara. '' Samo da ti kažem, kosa ti je vrh, nego ne smem da pričam pred ovom da se ne naljuti''. -otkrila je Elena.

- Ovi muškarci nisu normalni -kazala je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović