Lakić uzvraća udarac! Postavio pitanje Luksu, pa skinuo masku Peci Laziću i dokazao da ga zanima samo kadar (VIDEO)

Žestok udar na Pecu!

Nikola Lakić uzvratio je udarac, pa postavio pitanje Saletu Luksu. Pitanje je bilo vezano za Pecu Lazića, pa je napravilo pometnju među učesnicima.

- Video sam da si vidno iznervira, da je tvoja lepša polovina vidno iznervirana. Vidim da ste se obrušili na Pecu jer te je razočarao, a per puta si ga štedeo, sasuo si mu sve u lice, pa je l' imaš nešto da mu dodaš na sve to? -pitao je Lakić.

- Ja sam danas to rekao, on je meni drag dečko. Klinac je i malo pogubljen, ima pritisak intervjua. Intervju nije merilo ničega, Peca me pitao šta mislim o ontervjuima, ja se ne bavim time -rekao je Luks.

- Je l' moguće da si to pitao? -rekla je Aleksandra.

- Bruko i sramoto, evo ti ruka za iskrenost. Ja ne moram ništa večeras da dobijem, meni je ovo dovoljno -rekao je Lakić.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović