Kristijan žestoko osudio ove poteze Pece Lazića! Smatra da ima samo jednog prijatelja na imanju: Nikad mi ništa loše nije uradila (VIDEO)

Kristijan rezimira sastanak!

Tokom večerašnje igre istine na Farmi 8, Kristijan Golubović morao je da d svoj sud o današnjim raspravama koje su voldili Peca Lazić i Aleksandra Jakšić. Istakao je da na imanju nema prijatelja osim jedne učesnice.

- Eskalacja od jutros je došla do toga da on baci proju, nije on razmišljao da vas degradira ili da vam ne ukaže poštovanje, on je takav. Nije trebao da baci na takav način, međutim desilo se to. Druga greška, desilo de to od strane Ree. On nije to uradio zbog vas. Oni su uspeli u dva dana da vam daju 2:0, posvađali su ga sa Stefanom, a drugo je ovo od danas. Njihov uticaj je jak, ali šta je sa vama? Meni niko nije bio prijatelj osim ove devojke, ona mi nikad nije ništa loše uradila -rekao je Kristijan aludirajući na Barbi.

- Peca nije porastao u međuljudskim odnosima, nije se družio sa nekim 24 časa. On se svađao sa svojim bratom i dolazio je do fizičkih obračuna -dodao je Kristjan.

- On nije stekao uvid kako izgleda pravo prijateljstvo. Neko mora da ga nauči -rekao je Lakić.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović