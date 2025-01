'BIO NEKI CRNOGORAC SA MNOM NA ROBIJI...' Kristijan Golubović ispričao još jednu u nizu ANEGDOTA i nasmejao sve (VIDEO)

Kao da je živeo deset života!

Kristijan Golubović je danas sa Pecom Lazićem i Božom Džonsom podelio još jednu anegdotu iz njegovog života.

- Slušajte ovo. Bio neki Crnogorac sa mnom na robiji i došao dan da se ide kući. Sada prebacuju sve nas u jedan deo odakle čekamo transport kuć ili izručenje. U Solunu smo, zemljak ima repove kao Halid Muslimović, on je ostao u onom modu od pre sedam godina. Obukao se, a dok je bio tamo sve vreme je pisao devojci pisma -rekao je Kristijan i nastavio:

- Kaže on meni da nije pri parama i zamolio me da mu dam karticu da se javi toj ženi da pripremi sve. Dao mu ja i ode on na govornicu. Javlja se ona, ne prepoznaje mu glas i na kraju kaže da je udata i da ima dvoje dece. Zamislite sedam godina je prošlo i on kaže da dolazi kući večeras. Smešno je bilo, na kraju je pitao gde su mu stvari, jer je ostavio pola plakara kod nje -rekao je Kristijan, a Boža i Peca su se samo smejali.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: Iva Besarabić