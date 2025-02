Žestoko! Sneža urnisala Božu i Elenu na nominacijama, Aleksandra ne može da mu pređe preko jedne stvari, evo kome su dali štapiće (VIDEO)

Nominacije!

Večeras su na imanju Farme 8 nominacije, voditeljka Ivana Šopić pojavila se na imanju spremna da učesnicima najavi pakao i uzburka strasti u njihovim donosima. Farmeri po starom običaju večeras dele štapiće slugama, a sluge su Boža Džons i Elena Petrović. Sale Luks je podelio štapiće, a Aleksandra Babejić je otpočela sa nominacijama.

- Elena mi je drugarica, nemam šta da joj zamerim. Božidar je dvorska luda, ima nekad dobru duši, ali ume da prebaci na ludilo. Proganja Elenu, a govori da nije zaljubljen u nju. Moj štapić je na njemu, ne mogu da mu zaboravim figurice -rekla je Aleksandra, pa je nastavio Lakić.

- Elena je ovde izdržala napade muškaraca, izdržala je na leđima više nego što je svaki muškarac. Ta ljubav koja je bila između tebe i Ognjena, možda će da se rasplamsa. Generalno, naravno da ću štapić dati Boži -rekao je Lakić, a Sneža je preuzela reč.

- Boža, dvorska luda, pogubio se skroz, ja ga ovako ne poznajem, iznenađena sam neprijatno. Nije zaljubljen, on je opsednut njom. Elena je oja drugarica, imali smo konflikte, ali me je branila. Ovih dana me neprijatno iznenadila zbog ponašanja prema Ognjenu. Ne dopada mi se što daje Boži povoda da trči za njom. Čim se Boža smiri ona mu se nasmeši i udeli kompliment, to nije ljudski. Nije ljudski što si se igrala sa Ognjenovim emocijama, bolelo te je uvo za njega, jedva si čekala da ode. Nisi očekivala da se vrati, a hvala Bogu vratio se. Moj i tvoj odnos je poljuljan, ja sam ušla u sukob sa Aleksandrom, a dok sam bila u kupatilu čula sam šta ste pričale o meni. Ja ovde nemam drugare, sama sam ušla. sama ću izaci. Samo zato što si primila udarce namenjene meni, a Boža je izmislio stvari za mene -rekla je Sneža, pa štapić dala Boži.

Autor: M. Vićović