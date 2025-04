JA BI TEBE TRES'O KO ŠLJIVU, A ŠTA RADI ON? Kristijan ponizio Ognjena pred Enom: Ja da imam takvu ženu, ja bih... (VIDEO)

Haos!

Ena Petrović se danas požalila Kristijanu Goluboviću na situaciju sa Ognjenom Ravićem.

- Jutros je tema da ja treba da se svađam sa vama... - rekla je Ena.

- Šta sam ja tebi uradio? Ti si sama sebi uradila. Sale me poslušao, sada je u ljubavi sa Reom i ne komentarišem je na tu temu. Ona ne prođe da se nasmeje sa Božom. Tebi nedostaje taj vajb.... on nema to što mi imamo. Ja sam toliko zanimljiv. U seksu, vezi, moja žena ne mora da traži dalje... - rekao je Kristijan.

- Jeste - dodala je Ena.

- Ja koji sam neutralan, ne Boža, da dođem da te molim da plešemo... Kako animira on ženu kao tebe? Izvini, neću da vas vređam. Ja bi tebe tresao kao šljivu, šetali bi se 24 sata - rekao je Kristijan.

