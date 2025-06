Helga radi punom parom! Anđela ubacila u petu brzinu, pa brutalno u paketu urnisala Gastoza i Pavla: Ja sam najgora, a ko ste vi? (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka je pročitala naredno pitanje koje je bilo za Anđelu Đuričić.

- Da li si posle 20 različitiš verzija priča konačno uspela da se setiš u kakvom si odnosu bila sa Pavlom? - glasilo je pitanje.

- Nikad nisam to promenila, uvek sam tvrdila da sa njim nisam imala nešto ljubavno. Menjala sam priče, imala sam neke svoje dublje razloge. Kad me je pitao za vezu mislila sam da mu je to najbitnije. On mene da je tad pitao konkretnije, ništa ga nije zanimlo i tema se zauvek završila, dok tema nije došla ovde. Nisam znala da su tako dobri, a meni to ništa ne bi promenilo. Nisam želela da iznosim neke detalje, htela sam da ih ublažim... Suština je bila ista, ali nisam htela da detaljišem jer sam mislila da ću da ga povredim. Došli smo do toga da nema poverenje kako god okreneš - govorila je Anđela.

- Kriv sam jer nakon što mi je rekla da nije bila sa Pavlom, a ja sam mislio da jeste, trebao sam da uzmem zvona i da udaram, pa tek onda da uđemo u vezu. Mislim da je moje prijateljstvo sa Pavlom jako preuveličano i kontakt što se tiče nje, nisam mnogo ispitivao. Ovaj rijaliti se gleda, nisam mogao da pobegnem od toga da je ušla u vezu sa drugim likom jer sam mislio da je moj drug sa njom. Ona meni ne deluje kao takva devojka, nije mi bilo jasno kako Anđela koju sam sad upoznao ulazi u vezu i kako mi je on to predstavio. Ona se šokirala kad sam to rekao. Anđela kaže da nikad nisu bili zajedno, verujem joj i verujem da mu je davala lažnu nadu. Verujem da je kao muškarac hteo da joj se nađe na sve moguće načine i znam sebe kad hoću nekome da se dodvorim, skidam zvezde. Ja ne razumem momka koji ide po televiziji i priča da su bili zajedno - dodao je Gastoz.

- Ti si rekla juče da ne bi ušla sa Gastozom u odnos da si znala da su bili prijatelji - dodao je Karić.

- Šta mene briga? Mi smo se družilim, bili smo dobri, ali sam ja njemu vrlo jasno dala do znanja da nemam emocije prema njemu. On se sad setio da je sve laž, a onda je bio još veći lažov od mene ako je moju priču potvrdio pre dve godine - govorila je Anđela.

- Ne mora da mi kaže na početku, a što mi je ne kaže sad? Što mi se nije otvorila ispod jorgana, pa i da je istina najgora? Da li ona nešto i dalje krije od mene od partnera? Nisu mi čista posla - pričao je Gastoz.

- Ja sam lažov, a on koji je potvrdio moju priču nije lažov - rekla je Anđela.

- Ne vidim poenetu zašto sad ne znam sve i zašto sam u vezi sa devojkom koja nema poverenje u mene? Valjda je poenta meni da kaže, sve ćemo zajedno da ispeglamo. Ona se ograđuje od mene i ne znam šta radim u ovom odnosu - govorio je Gastoz.

- Evo moje žrtve. Što si mi muvao čaj ako si to znao? Gastoze, nemoj da se zaj*bavaš sa mnom. Ako sam ja najveći lažov, ko je on koji je potvrdio i ko si ti ako si mi kuvao čaj i rekao da sam najlepša, a on je bio na slavi kod tebe? Ja sam najgora, a ko ste vi? - vikala je Anđela.

- Je l' ti igra ulogu da budem najgori? - pitao je on.

- Ne. On je bio zaljubljen u mene, nije dobio povratnu, sad se setio jer sam u vezi sa tobom - dodala je ona.

Autor: A. Nikolić