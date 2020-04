SVET U ŠOKU! Fudbal je izgubio još jednog velikana - Preminuo bivši selektor Srbije RADOMIR ANTIĆ

Nekadašnji šef stručnog štaba svih španskih velikana, od Saragose i Ovijeda, preko Reala i Atletiko Madrida, do Barselone, bio je poznat po stručnosti, znanju i autoritetu, a najviše ga je kao čoveka krasila ljudskost. „Mister“ je ostavio traga svuda gde je bio, pa ga zato na Pirinejima mnogi slave i uzimaju za primer i dan danas.

Antić se uhvatio u koštac i sa nacionalnim timom Srbije, koji je vodio od 2008. do 2010. i posle dugo godina odveo ga na Svetsko prvenstvo (u Južnoafričku republiku). Ta saradnja sa FSS se nije sjajno završila, ali se on vratio u Španiju i nastavio svoj miran porodični život. Dve godine kasnije usledio je poziv kineskog kluba u povoju, ali sa velikim ambicijama, Šandong Linenga. Iskusio je i kinesku ligu jednu sezonu i bio jedan od prvih stranaca koji se u tu avanturu upustio.

Radomir Antic has passed away at the age of 71.



The Serb most notably played for Partizan in a 17-year playing career. After retirement, he coached Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona and Serbia, among others.



