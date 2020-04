UEFA SE POKLONILA ANTIĆU I CITIRALA NJEGOVE REČI: Meni je uvek bilo bolje da imam dobru atmosferu nego dobre igrače!

Oglasila se i UEFA na svom zvaničnom sajtu gde se osvrnula na život i delo najboljeg srpskog trenera svih vremena.

"Antić je napravio ogromne uspehe u Španiji gde je vodio tri najveća kluba. Bio je poštovan ne samo kao stručnjak, nego i kao čovek", napisala je UEFA koja je potom citirala čuvene Antićeve reči.

"Meni je uvek bilo bolje da imam dobru atmosferu nego dobre igrače", isticao je u više navrata Srbin.

Remembering Radomir Antić, the Serbian coach who led Atlético Madrid to the domestic double in 1995/96, who has died at the age of 71...