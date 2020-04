NOVA TRAGEDIJA POTRESA SRPSKI FUDBAL: Aleksandar Simović preminuo nakon borbe sa teškom bolešću - BITKU IZGUBIO NA SVOJ 40. ROĐENDAN! (FOTO)

View this post on Instagram

Poštovani prijatelji, sa velikom tugom koju u ovom trenutku osećamo, obaveštavamo sve navijače, ljubitelje fudbala u Srbiji, sve Milanovčane, da je naš sekretar Aleksandar Simović izgubio bitku sa teškom bolešću koju je mesecima vodio. Sudbina je htela da 16. aprila 2020. godine, upravo na Saletov 40. rođendan, ostanemo bez jednog od onih koji su na najverodostojniji način predstavljali sve ono što nas povezuje oko dragog nam kluba. Otišao je Sale tiho i mirno, baš onako kako je i živeo.