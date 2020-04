Iguain će ostati u Juventusu do kraja ugovora

Fudbaler Juventusa Gonzalo Iguain ostaće u tom klubu dok mu ne istekne ugovor.

To je danas rekao njegov otac Horhe, posle navoda u italijanskim medijima da 32-godišnji fudbaler strahuje za majku u vezi sa korona virusom, da je anksiozan i da bi mogao da ostane u Argentini i vrati se u bivši klub River Platu.

"Sve što je rečeno o Gonzalu nije istina. Mogu vam reći jednu stvar: Gonzalo će ostati u Juventusu pošto ima ugovor na još godinu i po dana i to će poštovati. Ostaće do kraja ugovora", rekao je Horhe Iguain, preneli su italijanski mediji.

"Za 18 meseci Gonzalo će odlučiti šta će uraditi, pošto će on biti gospodar svoje sudbine. To je stvarnost i ono što će se desiti u njegovoj karijeri, osim ako se dogode nepredvidjene stvari", dodao je on.

On je naveo da njegov sin ne želi da napusti torinski klub.

"Mogu da garantujem da on nema želju da napusti Juve, gde ga navijači mnogo vole kao što i on voli crno-bele, njihov dres i navijače", dodao je Horhe Iguain.