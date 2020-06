Milošević: Prodaćemo nekog igrača samo u slučaju esktremno dobre ponude

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je danas da će samo u slučaju ekstremno dobre ponude klub prodati nekog igrača, a da će u predstojećem prelaznom roku pokušati da dovede centarhalfa.

"Potreban nam je igrač na poziciji centarhalfa, nije novost, svi znaju da smo prodali Strahinju Pavlovića i da će on za par nedelja otići. To je jedino mesto koje ostaje upražnjeno. Imamo manje-više popunjen tim za sledeću godinu, imamo u planu da priključimo neke momke iz omladinske škole, Teleoptika i videćemo ko će da ostane sa prvim timom od jula i to je već sasvim dovoljno", rekao je Milošević na konferenciji za novinare.

"Kao i sa prodajom i kupovina, ako se pojavi neki igrač da možemo da ga dovedemo jetino, a da je dobar, naravno da ćemo iskorisiti priliku", dodao je on.

Trener Partizana rekao je da će biti dovoljno vremena za sve pošto prelazni rok traje do 1. oktobra.

Milošević je rekao da prija interesovanje stranih klubova za njegove igrače i da je to pokazatelj da je igra dovedena na ozbiljan nivo.

"Fudbal će brže da se vrati od ostalih sfera života. Očekujem da će polako da se vraća i tržište i to je dobro za klubove i za nas jer mi od transfera živimo. Neće biti rasprodaje, imamo dobro oformljen tim i samo u slučaju ekstremno dobrih ponuda procenićemo ko je taj bez koga možemo. Najbitnije je da prođemo dobro ovaj takmičarski period i da se dobro pripremimo za Ligu Evropa", rekao je.

"Komotna situacija koju Partizan nije imao prethodnih godina, da je sačuvan kostur tima za sledeću godinu. To je najveća snaga ove ekipe, to zajedništvo, prepoznavanje onoga što radimo na terenu jer oni i bez mene znaju šta treba da rade", dodao je trener crno-belih.

Upitan o Urošu Vitasu, Milošević je rekao da je on svojim igrama i odnosom pokazao zbog čega je doveden.

Nekadašnji kapiten Partizana Saša Ilić bio je na stadionu Partizana na utakmici protiv Mladosti iz Lučana (4:1), u subotu. Spekuliše se da bi Ilić mogao da dobije funkciju u klubu.

"Nisam stigao da se vidim sa njim, ali planiram. Drago mi je što je bio prisutan, on je jedan od najbitnijih ljudi u klubu poslednjih 10, 15 godina. Svaka njegova podrška je dobrodošla. Nije moj posao, ali nije slučajno što je bio tu, verovatno će razgovarati sa rukovodstvom o angažmanu. On treba da bude deo kluba u budućnosti. Ovo je dobar znak za početak", naveo je Milošević.