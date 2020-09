Klop, Flik i Nagelsman kandidati za trenera godine

Menadžer Liverpula Jirgen Klop, trener Bajerna Hansi Flik i strateg Lajpciga Julian Nagelsman kandidati su za trenera godine, saopštila je Evropska fudbalska unija (UEFA).

Klop je sa Liverpulom osvojio prvu titulu u Premijer ligi posle 30 godina, plus trofeje u UEFA Superkupu i Svetsko klupsko prvenstvo, Flik je sa Bajernom došao do triple krune (Bundesliga, Kup Nemačke i Liga šampiona), dok je 33- godišnji Nagelsman odveo Lajpcig do istorijskog polufinala Lige šampiona i postao najmlađi trener u nokaut fazi LIge šampiona ikad.

Nagrade će biti dodeljene 1. oktobra na svečanosti u Nionu.