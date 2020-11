DIJAS O IBRAHIMOVIĆU: On je isto godište kao moj otac, ali i dalje pravi razliku na terenu

Fudbaler Milana Brahim Dijas rekao je da je njegov 39-godišnji saigrač Zlatan Ibrahimović pokazao da u fudbalu godine nisu važne, ako dobro radite i trenirate uz pravi stav.

- On je isto godište kao moj otac, ali i dalje pravi razliku na terenu. On pokazuje da u fudbalu nisu važne godine", rekao je Dijas za Movistar plus, preneli su italijanski mediji.

Ibrahimović je u dobroj formi, a tokom vikenda je postao prvi fudbaler Milana koji je postigao golove na sedam uzastopnih utakmica Serije A. On je prvi strelac lige sa osam golova iz pet utakmica.

Dijas je u Milano došao na pozajmicu iz Real Madrida, a rekao je da se dobro slaže sa 39-godišnjim Šveđaninom.

- Daje mi dobre savete i dobro se slažemo. Ali nije dovoljno ako radite samo svoj posao, sa njim uvek morate da radite i više. Rekao mi je: 'Još nisi gotov, sada sa mnom moraš da radiš vežbe za trbušnjake'. On mnogo zahteva, a vi mnogo napredujete", naveo je Dijas.

Dijas je odigrao osam utakmica za Milan ove sezone i postigao je tri gola uz jednu asistenciju.

- Imam minutažu. U Madridu sam se osećao veoma dobro, ali sada dajem najbolje i pokazujem da mogu da doprinesem. Ovde je mnogo lakše, pošto volim fudbal", naveo je 21-godišnji Španac.

Posle sedam kola u Seriji A Milan je prvi na tabeli sa 17 bodova.

- Vodimo, ekipa je konkurentna. Jaki smo i moramo da nastavimo ovako", rekao je Dijas.