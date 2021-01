MURINJO O OTKAZU LAMPARDU: To je brutalnost fudbala, Frenk nije samo kolega, on je važna osoba u mojoj karijeri

Trener Totenhema Žoze Murinjo rekao je da otkaz koji je Frenk Lampard dobio u Čelsiju pokazuje koliko je brutalan trenerski posao u modernom fudbalu.

Čelsi je u ponedeljak otpustio trenera Frenka Lamparda posle samo 18 meseci i jedne pobede u poslednjih pet utakmica u Premijer ligi, nakon čega je Čelsi deveti na tabeli sa 11 bodova zaostatka za vodećim Mančester junajtedom.

Lampard je najbolji strelac u istoriji Čelsija i osvojio je tri šampionske titule, od kojih i svojevremeno sa Morinjom.

"Uvek sam tužan kada kolega ostane bez posla. Frenk nije samo kolega, on je važna osoba u mojoj karijeri i žao mi je što je otpušten. Ali, to je brutalnost fudbala, posebno modernog fudbala, pa kada postanete trener znate da će vam se to dogoditi pre ili kasnije", rekao je Morinjo, preneo je Skaj.

Totenhem se sinoć plasirao u osminu finala FA kupa pošto je posle preokreta, golovima u završnici pobedio drugoligaša Vajkomb sa 4:1.

"Znao sam da će utakmica biti teška, a pripremu smo počeli tako što smo pokazali igračima šta su uradili pre nekoliko godina na Vajt Hart Lejnu", rekao je Murinjo podsetivši na utakmicu iz 2017. godine koju je Totenhem jedva dobio sa 4:3.

"Šestorica igrača i trener tadašnje ekipe su i dalje tu. Mislim da smo na taj način dobro počeli pripremu za duel, znali smo da će biti teško i bilo je. Nije lako uz njihov stil igre. Ako ne postigneš golove oni su u igri i bilo je sjajno što smo postigli gol u 85. minutu, pošto nam je to pružilo mogućnost da ne igramo produžetke, koji ne bi bili dobri za nas", naveo je Murinjo.

Jedan od strelaca bio je Garet Bejl, koji je pre pogotka promašio mnogo prilika. To je bila njegova prva cela utakmica još od 23. decembra.

"Bilo je dobro. Dobro kretanje, dobra igra jedan na jedan, napad, stvaranje šansi. Naravno i postignut gol. Nisam mislio da neće moći da igra 90 minuta. Nijednog trenutka nisam pomislio da bi trebalo da ga zamenim i to je dobro. Naravno, Čempionšip je dobar, takmičarski nivo, visok nivo agresivnosti. Zadovoljan sam", dodao je Murinjo.

Totenhem će u osmini finala FA kupa igrati protiv Evertona na Gudisonu.