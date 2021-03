Da biste došli do rezultata morate da se žrtvujete i da vredno radite, jer “ne jede se sve što leti”. Treba dati sebe u potpunosti, i ja sam spreman da radim, žrtvujem se i ređam uspehe, rekao je novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi u ekskluzivnom intervjuu za TV Pink.

U svom prvom intervjuu koji je dao otkako je došao na ovu funkciju, rekao je da odgovornost na njemu velika i da mu je cilj da je oravda.

- Meni je velika čast i jako emotivno doživljam to što ću biti na čelu našeg nacionalnog tima. Odgovornost mi nikada nije manjkala, pa neće ni sada. Na meni je da napravim jednu ekipu koja će biti zaista složna i raspoložena da igra dobar fudbal i vrati poverenje koje smo nekada imali – kazao je Stojković za Pink, ističući da su za dobar fudbal neophodni: talenat, rad i inteligencija i dodaje da jedino na taj način srpski fudbal može da dostigne svetsku slavu i priznanje.

Stojković je u daljem razgovoru za TV Pink rekao, da je njegov cilj da od fubalske reprezentacije stvori tim uspešnih igrača.

On se dalje osvrnuo i na nedavno propuštenu priliku Srbije za kvalifikaciju za Evropsko prvenstvo, kada smo posle penala izgubili u baražu od Škotske – 1:1 (pen. 4:5).

- Imali smo bolnu eliminaciju, ali pametan čovek uvek traži razloge i ne pravi greške koje je pravio. Treba izvući pouku. Mislim da smo dovljno pametni da greške ne ponavljamo. U sportu ne postoji tragedija, već samo sreća ili tuga. Ja više volim da budem srećan, nasmejan i pozitivan – kaže Stojković, ističući da mu je posebna čast da predstavlja svoju zemlju, ali u ovom slučaju na drugačiji, uspešan način.

- Ovo nije moja privatna kuća i tim, ja predstavljam Srbiju i ceo tim mora da poštuje te vrednosti – dodaje on.

“Spisak igrača u reprezentaciji ide na moj račun”

Na pitanje o tome ko zapravo u Srbiji formira tim, i na spekulacije da politika meša i tu prste, Stojković kaže da je za spisak budućih igrača odogvoran isključivo on.

- Taj spisak igrača i pozivi idu isključivo na moj račun. Dobro sam razmislio, uzeo sam papri i olovku i zapisao. Ovo nije hrabra, već pametna odluka. Ne treba pričati o onima kojih trenutno nema. Molio bih medije da ozbiljnije gledaju na tako nešto i da ne postavljaju suvišna pitanja. Ja sam došao ovde da napravim ono što se očekuje od mene – kaže Stkojković dodajući da je njegov cilj da prenese svoje fubalsko znanje i iskustvo.

- Vi mora da uradite nešto da bi ljudi počeli da vas poštuju. Nije stvar u parama, automobilima, već u poštovanju – kazao je on.

Stojković isitče da je cilj repreznetacije da ponovo probudi "nacionalno jedinstvo" i da se fubal igra zbog tima i države, a ne zbog pojedinaca.

-Važno je da svi znaju da sam ih ja odabrao. Niko meni ništa ne suflira, to su ljudi koje sam ja odabrao. Od njih očekujem da pomognu koliko mogu i da pre svega budemo tim, kao i da probudimo taj nacionalni duh – dodaje Stojković ističući da je “nebitno ko je u timu, već sve što se radi ide u funkciju rezultata”.

- Poteze koje vučem je zbog postizanja uspešnih rezutata i to je sve što mene zanima. Želim da moj tim bude organizovan i da se vidi trenerska ruka – kazao je Stojković.

“Potreban nam je da probudimo nacionalni idenditet”

Stojković se osvruno i na dane kada je kao fubaler bio deo reprezentacije koja je u to vreme nizala velike uspehe.

- Ta generacija igrača nije imala niakav problem, super smo se družili i bili smo kao porodica. Nije bilo sujete, nismo se nikada takmičli ko može više, a ko bolje. Mi smo težili fubalskom znanju i uspehu – priseća se Stojković svojih dana u reprezentaciji kao fubaler.

Kaže, profesionalni ponos i jedinstvo su razlog zbog kojeg se “uhvatio ovog posla”.

- Kada slušate himnu, stojite na postolju, držite ruku na srce stvara neverovatan osećaj. Taj nacionalni idenditet i ponos moraju da se probude. On je tu negde, ali na tome moramo da radimo. Pokušaćemo da ubedimo navijače da znaju da ono što mi radimo ima smisla – kazao je Stojković i dodaje da je veliki optimista.

“Uspeh i priznanje nemaju cenu. Svetsko i Evropsko prvenstvo su nešto čemu treba težiti”

Stojković kaže da je njegov cilj da se srpski fubal ponovo zaigra u celom svetu.

- Svaki igrač želi da igra na Svetksom prvenstvu. To je naša svetska poznornica. Meni je to uspelo. To svetsko prvenstvo u Italiji devedestih i moja dva gola zbog čega smo izbacili Španiju je nešto na šta sam ponosan. Svakom igraču sa velikim talntom pružiće se prilika da i na internacionalnoj sceni pokaže kako dobro igra – kaže Stojković.