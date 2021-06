FRANCUSKA OSVAJA PRVENSTVO: Analiza kaže da su Hrvatska i Engleska autsajderi! Jedna ekipa je posebno opasna

Platforma "Stats perform" zasniva svoje rezultate na kladioničarskim koeficijentima i na statističkim podacima za svakog igrača i selekciju. Model uzima u obzir snagu protivnika i težinu puta do finala koristeći verovatnost ishoda utakmice, sastav grupe i kostur nokaut-faze. Zatim simulira ostatak turnira 40.000 puta. Analizirajući ishode svake od tih utakmica, model izračunava verovatnoću progresa svake ekipe iz runde u rundu kako bi došao do konačne procene.

𝐓𝐡𝐞 𝐖𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐄𝐮𝐫𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟎 𝐖𝐢𝐥𝐥 𝐁𝐞...🔮



We simulated #Euro2020 using our AI team's model... and the results are in!



🏆 Who's most likely to be victorious?

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 What chance do England have?

❓ Any dark horses?



All the results & more, here. ⬇️