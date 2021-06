ERIKSEN MORA NA OPERACIJU! Reprezentacija Danske objavila najnovije informacije o stanju fudbalera - biće mu ugrađen defibrilator

U prvom poluvremenu utakmice sa Finskom na Evropskom prvenstvu je danski fudbaler imao srčani zastoj zbog čega se srušio na terenu.

Brzom lekarskom intervencijom mu je spašen život, Eriksen je još uvek na kliničkom lečenju gde su obavljena mnoga ispitivanja.

