'FINA NEKA ŽENA!' Napadač Totenhema posle pada Fejsbuka izazvao haos na Tviteru: Imao sam priliku da pričam sa suprugom!

"Nakon pada "WhatsApp-a" i Instagrama", imao sam priliku da malo razgovaram sa svojom suprugom. Fina neka osoba" poručio je Mura putem Tvitera koji je jedini od društvenih mreža bio dostupan u ponedeljak veče.

Com a queda do WhatsApp e Instagram consegui conversar um pouco com a minha esposa. Muito gente boa ela