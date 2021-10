DOČEKAO SVOJIH 5 MINUTA? Jović glavna vest na naslovnim stranama u Španiji!

Napadač već dve sezone ima ozbiljne probleme da u "kraljevskom klubu" igra standardno, međutim ima naznaka da će se konačno naći u prvoj postavi madridskog kluba.

Naime, Jović će po svemu sudeći predvoditi napad Madriđana na meču protiv Elčea.

Luka je završio na naslovnoj strani uglednog španskog lista "AS".

"U Jovićevim rukama" i fotografija srpskog asa preko cele naslovnice madridskog lista.

U tekstu se navodi da Karim Benzema neće igrati na ovom meču i da će mesto u startnih 11 konačno dobiti srpski reprezentativac.

Zanimljivo, o Luki Joviću je pisala i "Marka", ugledni dnevni list koji se najviše bavi fudbalom. Doduše, oni imaju drugačiji pogled od "Asa" po pitanju Srbina.

Novinar koji je izdvojio vreme da napiše tekst o srpskom reprezentativcu poručio je da ni Karlo Anćeloti ne može da pokrene Jovićevu karijeru u Real Madridu.

Bivši fudbaler Crvene zvezde, Benfike i Ajntrahta je od 13 utakmica Real Madrida ove sezone u La Ligi i Ligi šampiona, igrao na pet mečeva, a na njima je sakupio tek 89 minuta.

Nijednom nije bio starter, a najveću priliku je dobio na gostovanju Espanjolu, kada je za 29 minuta na terenu upisao asistenciju kod gola Reala u porazu rezultatom 2:1.

Novinar ističe da su samo dvojica igrača kod čuvenog Italijana imala manju minutažu ove sezone i da su to Antonio Blanko i Marselo. U poslednjem kolu su se Madriđani mučili protiv Osasune, ali čak i tada Jović nije dobio šansu.

Kao džokeri su u igru ušli Eden Azar, Rodrigo i već pomenuti Marselo, ali utakmica je završena bez golova. Sledeća tri kola Real će igrati protiv Elčea, Granade i Raja Valjekana, a očekuje se da će Karim Benzema od Anćelotija dobiti malo odmora, kako bi bio potpuno spreman za jače protivnike.

Unfortunately Karim Benzema is not training with team, I think tomorrow's match against Elche will be a great chance for luka jovic to start for the first time this season pic.twitter.com/WZ2D3HV9tL