PAUNOVIĆ POZITIVAN NA KORONU: Trenutno je u izolaciji, ima blage simptome!

Veljko Paunović ima koronu i od juče se nalazi u izolaciji. Njegov klub Reding objavio je informaciju na društvenim mrežama i poželeo brz oporavka svom treneru.

Iz kluba navode da je Veljko Paunović bio vakcinisan, te da su njegovi simptomi na virus kovid 19 blagi i da se on trenutno oseća dobro. Kao mera predostrožnosti i rutinski deo protokola cela ekipa se testirala uoči meča sa Milvolom u utorak i jedino je bio pozitivan Paunovićev test. Pomoćnik menadžera Marko Mitrović će u međuvremenu obavljati funkciju glavnog trenera.

Royals manager Veljko Paunović has tested positive for COVID-19 and has immediately begun a period of isolation.



Pauno, who is fully vaccinated, is thankfully only suffering very mild symptoms at present. Everyone at the club would like to wish him well in his swift recovery 💪