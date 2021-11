LŠ: Tadić zvezda večeri, propast PSŽ-a na kraju utakmice - Liverpul uništio Atletiko!

Večerašnim utakmicama kompletirano je četvrto kolo grupne faze Lige šampiona. Liverpul je u derbiju runde sa 2:0 savladao Atletiko Madrid, a Ajaks je nakon preokreta savladao Borusiju iz Dortmunda sa 3:1. Do pobede je stigao i Mančester siti, protiv Klub Briža (4:1), kao i Inter protiv Šerifa (3:1), odnosno Sporting protiv Bešiktaša (4:0). Jedina utakmica bez pobednika odigrana je u Nemačkoj, gde su bodove podelili Lajpcig i Pari Sen Žermen (2:2).

Izabranici Jirgena Klopa su uspeli da dva kola pre kraja obezbede mesto među 16 najboljih timova Evrope, a za to im je praktično bilo potrebno 45 minuta u meču, koji su mnogi proglasili derbijem ovog kola.

Od samog starta utakmice, "redsi" su bili konrektiniji i to im se isplatilo već u 13. minutu kada je Trend Aleksander-Arnold centrirao, a Diogo Žota mrežu zatresao udarcem glavom. Postignut pogodak nije naveo domaći tim da smanji pritisak, naprotiv, Liverpul je tražio priliku za drugi gol i pronašao ju je u 21. minutu. Tada su lepo kombinovali Mane i Arnold, a ovaj prvi je akciju završio golom, kom je kumovala i loša reakcija "jorgandžija". Madriđani nikako nisu uspeli da se konsoliduju u prvom poluvremenu, a onda je u 36. minutu usledio novi šok, pošto je crveni karton dobio Felipe, koji je prethodno pogrešio kod oba gola koje je njegova ekipa primila.

Bilo je uzbudljivo od starta drugog dela meča na "Enfildu", viđena su dva gola, ali su oba poništena. Prvo je u 48. minuta Diogo Žota pronašao put do mreže, ali je zbog ofsajda gol poništen. Nakon toga, u 57. minutu Luis Suarez je zatresao mrežu Liverpula, nije želeo da slavi gol, ali na kraju nije ni imao šta, pošto je nakon VAR asistencije pogodak takođe poništen zbog ofsajda.Iako je delovalo da tako neće biti, mreže su do kraja susreta ipak mirovale.

Do druge pobede u elitnom takmičenju stigao je Inter, koji je u Tiraspolju savladao Šerif i svrgao ga sa drugog mesta tabele D grupe, pošto sada ima bod više. Drugi put, u dve sedmice, predstavnik Italije je savladao ovog rivala, čiji otpor nije uspeo da slomi punih 54 minuta, kada je mrežu zatresao Brozović. Nakon toga, sve je bilo lakše za goste, a Milan Škrinijar je postigao drugi, a Aleksis Sančez treći gol za italijanski tim i tako trasirao put ka pobedi, a počasni pogodak za domaći bio je delo Traorea u drugom minutu nadoknade.

Do važne pobede stigli su i fudbaleri Ajaksa, koji su na gostovanju savladali Borusiju iz Dortmunda, glavnog konkurenta za prvo mesto u C grupi. Borusija je vodila od 37. minuta, kada je pogodio Marko Rojs, iako je prethodno u 29. minutu ostala sa desetoricom, pošto je isključen Humels. Međutim, "kopljanici" se nisu predavali. Iako je do 72. minuta bio neprimetan, Dušan Tadić je sačekao asisnteciju na drugoj stativi i postigao gol za izjednačenje i najavio istim veliki preokret. U 83. minutu Ale je doneo prednost gostima, a Klasen u trećem minutu nadokade overio pobedu.

U istoj grupi, Sporting je deklasirao Bešiktaš sa 4:0 i izjednačio se po broju bodova sa drugoplasiranom Borusijom i sada oba tima imaju po šest. Pedro Gonsalveš je u 31. i 38. minutu pogađao za tim iz Lisabona, da bi do kraja poluvremena put do mreže pronašao i Paulinjo. Sredinom drugog dela, Sarabija je postigao četvrti gol za portugalskog predstavnika, a do kraja utakmice gosti su ostali sa desetoricom zbog crvenog kartona Džozefa.

U A grupi je večeras bilo i te kako zanimljivo, a Pari Sen Žermen je u poslednjim momentima utakmice ostao bez pobede protiv Lajpciga (2:2). Sveci su bez Lionela Mesija imali prednost do drugog minuta nadoknade, kada je Soboslaj postigao gol sa bele tačke. Prethodnoe, Nkunku je doneo vođstvo nemačkom timu u 8. mnutu, da bi u 12. Donaruma odbranio penal Andreu Silvi. Izjednačenje je gostima iz Pariza doneo Vajnaldum posle dodavanja Mbapea u 21. minutu, a isti igrač je pogodio i za preorket u 39, samo što je tada asistent bio Markinjoš. Delovalo je da gosti idu ka pobedi, ali je nemački tim uspeo u finišu da dođe do boda i zakomplikuje situaciju u grpui, gde je Siti ubedljivo savladao Briž, sa 4:1.

Foden je u 15. minutu doneo prednost "građanima", ali ona nije dugo trajala, svega 120 sekundi, kada je Stouns zatresao mrežu svog tima. Do kraja prvog dela se rezultat nije menjao, ali je Siti uspeo da prreokrene u drugom i ubedljivo slavi, golovima Mareza, Sterlinga i Žezusa. Nakon ovog kola, "građani" su prvi sa devet bodova, drugoplasirani PSŽ ima jedan manje, Klub Briž je na trećem mestu sa 4, dok je Lajpcigu ovo bio prvi bod.