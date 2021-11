NAPADAČ ORLOVA UŠAO U ISTORIJU ENGLESKE! Mitrogol postao REKORDER!

Srpski fudbaler Aleksandar Mitrović proglašen je za igrača meseca oktobra u engleskom Čempionšipu, ali to nije sve Četiri gola Mitrovića na pet utakmica u avgustu, šest golova na pet utakmica u septembru, i sedam golova na pet utakmica u septembru.

Srbin je ušao u istoriju engleskog fudbala. Postao je prvi igrač koji je četiri puta proglašen za igrača meseca u Čempionšipu. Do sada rekorder su bili on i Dvajt Gejl sa po tri pomenuta priznanja, a od danas je Mitrogol samostalni rekorder. Igrač meseca je do sada bio u martu i aprilu 2018, pa u oktobru 2019. i sada opet. Ukupno je u Čempionšipu dao 62 gola na 103 meča u karijeri.

- Imam kvalitetne, kreativne saigrače koji mi stvaraju šanse za gol, tako da moram njima da zahvalim što imam toliko pogodaka u oktobru. Naravno, hvala i menadžeru Marku Silvi koji mi je ukazao poverenje, i navijačima koji nam pružaju podršku. Lepo je što sam dobio nagradu, ali sam najsrećniji što smo ostvarili toliko pobeda - rekao je Mitrović.

Prvi je strelac lige sa čak 20 pogodaka na 17 utakmica, a uz to imao i 5 asistencija, a ljubitelji fudbala u Engleskoj se pitaju da li može da postigne 40 golova u sezoni.