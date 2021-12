NAJBOLJI U ISTORIJI FUDBALA! Dušan Tadić oborio Mesijev rekord iz 2011. godine!

Tadić je u toku 2021. godine namestio 37 golova saigračima, što u dresu Ajaksa, što u reprezentaciji Srbije.

Najbolji fudbaler "kopljanika" je tako oborio rekord Lionela Mesija star deset godina, pošto je Argentinac u 2011. upisao 36 asistencija, što je do sada bilo najviše ikada u jednoj kalendarskoj godini.

This one flew under the radar... 😯



Tadic has broken Messi's record for most assists in a calendar year 🔝 pic.twitter.com/cn03BljIcb