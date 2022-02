PARTIZAN IDE U HOLANDIJU! Crno-beli igraju protiv EVROPSKOG VELIKANA u osmini finala Lige konferencija!

Žrebom u Nionu odlučeno je da protivnik lideru Super lige vude holandski Fejnord, a prema propozicijama takmičenja crno-beli će biti domaćin prvog meča 10. marta. Revanš je zakazan za sedam dana kasnije.

U pitanju je ekipa koja je 15 puta u istoriji osvajala prvenstvo Holandije, a 13 puta Kup. Najveći evropski uspeh bio je osvajanje Kupa Evropskih šampiona 1970. godine, a ovaj velikan starog kontinenta je dva puta u istoriji osvajao Kup UEFA - 1974. i 2002. godine.

Do osmine finala novog takmičenja UEFA, Fejnord je stigao sa čela grupe E, u kojoj je igrao sa Slavijom iz Praga, Union Berlinom i Makabijem iz Haife.

Parovi osmine finala Lige konferencije:

1. Olimpik Marsej - Bazel

2. Lester - Ren

3. PAOK - Gent

4. Vitese - Roma

5. PSV - Kopenhagen

6. Slavija Prag - LASK

7. Bodo - AZ Alkmar

8. Partizan - Fejnord

Uoči žreba:

Parove osmine finala izvlačiće nekadašnji kapiten reprezentacije Albanije Altin Lala.

Ako kuglice kažu Roma, to znači spektakl - dakle top žreb. Ako kažu bilo koji drugi od preostalih sedam rivala šanse Partizana su veoma dobre!

Dakle, danas nema lošeg žreba za srpskog viceprvaka!

Potencijalni rivali Partizana, koji se nalazi u drugom šeširu, osim već pomenute Rome, su sledeći timovi: Ren, Bazel, Fajenord, LASK, Kopenhagen, Gent i AZ Alkmar.

